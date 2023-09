Seit einigen Wochen die Mannschaft der Stunde

Von: Umberto Savignano

Co-Trainer Benjamnin Vilus leitete diese Woche das Training, weil Deisenhofens Cheftrainer Andreas Pummer einen Trainerlehrgang absolvierte. © Robert Brouczek

Mit dem TSV Kottern bekommt es der FC Deisenhofen mit einem schweren Gegner zu tun.

Deisenhofen – Noch immer wartet der FC Deisenhofen auf den ersten Heimsieg dieser Bayernligasaison. Am Samstag (Anstoß 14 Uhr) will nun ausgerechnet Spitzenreiter TSV Kottern dafür sorgen, dass dem FCD der ersehnte Dreier vor den eigenen Fans auch im fünften Anlauf verwehrt bleibt.

„Da kommt eine schwere Aufgabe auf uns zu, auf die wir uns aber richtig freuen“, sagt Deisenhofens Trainer Andreas Pummer, der seine Elf nach dem 5:0-Sieg in Kirchheim mit frischem Selbstvertrauen in die Partie schickt: „Ich will nachlegen, auch wenn der Tabellenerste kommt.“

Die Allgäuer sind nicht nur Tabellenführer, sondern auch die Mannschaft der Stunde, und das schon seit einigen Wochen: Nach dem Auftakt-0:0 gegen den Dritten Erlbach und der 1:4-Pleite beim Zweiten TSV Landsberg (der bei einem Punkt und einem Spiel weniger gegenüber Kottern als heimlicher Bayernliga-Primus gelten darf) gewannen sie zuletzt sieben Mal in Serie. Dass der entscheidende Treffer zuletzt beim 1:0 gegen den FC Ismaning erst in der Nachspielzeit fiel, zeigt zwar, dass die Kotterner nicht verwundbar sind, belegt aber auch ihre mentale Stärke bis zur letzten Sekunde.

Für Pummer ist Kotterns starke Saison jedenfalls keine Überraschung. „Das ist eine der Top-Mannschaften, die jahrelang in fast identischer Besetzung zusammen spielt. Ihr Dreh- und Angelpunkt ist im Mittelfeld Matthias Jocham. Sie spielen mit viel Tempo, schalten sehr schnell um.“

Doch scheint der FCD für diese anspruchsvolle Herausforderung gerüstet. In Kirchheim habe man zwar „wieder viel liegenlassen, im Gegensatz zu sonst aber auch Chancen genutzt“, so Pummer, der sich über einen anderen Aspekt mindestens ebenso freute wie über die fünf Treffer: „Kirchheim hatte ja schon einige Tore erzielt. Da war es auch wichtig, mal wieder zu null zu spielen. Von der Konzentration in der Defensive her war es gut, so müssen wir weitermachen.“

Weil derzeit alle Mann fit sind, kann Pummer zudem die Breite des Kaders ausspielen. „Wer in Form ist, gut trainiert, sich aufdrängt und in den Dienst der Mannschaft stellt, wird spielen“, so der Coach. In Kirchheim erhielt etwa der von der SpVgg Höhenkirchen gekommene Lukas Kretzschmar den Vorzug vor dem beim FC Augsburg ausgebildeten Paul Schemat. Und der letztjährige Top-Torjäger der Kreisklasse traf zweimal. Dass solche Geschichten den Konkurrenzkampf befeuert, kann Pummer nur recht sein: „Ich würde nicht unbedingt sagen, dass Kretzschmar vor Schemat ist, aber er hat auf seine Chance gewartet und sie genutzt. Das sind die Mechanismen im Fußball. Schemat hatte nach seiner Einwechslung auch Möglichkeiten. Die Jungs wissen schon, wie sie wieder reinkommen.“

Und so ist nicht sicher, dass die Erfolgself von Kirchheim auch gegen Kottern beginnt. „Ich habe die Qual der Wahl“, sagt Pummer, der wegen eines Lehrgangs für die Trainerlizenz in dieser Woche nur beim Abschlusstraining persönlich anwesend war, aber trotzdem voll im Bilde ist: „Mein Co-Trainer Benjamin Vilus hatte alles im Griff und mit ihm tausche ich mich aus.“

FC Deisenhofen: Knauf - Schneiker, Nickl, Vodermeier, Gkasimpagiazov, Jost, Finster, Kopp, Yilmaz, Bachhuber, Kretzschmar