Selbstvertrauen aus dem Toto-Pokal

Von: Umberto Savignano

Teilen

Im Toto-Pokal bejubelte der FC Deisenhofen einen 3:2-Sieg beim FC Schwaig. © Christian Riedel

FUSSBALL-BAYERNLIGA FC Deisenhofen erwartet den FC Gundelfingen

Deisenhofen – Landkreisderby beim FC Ismaning, Landkreisderby gegen den Regionalligaabsteiger SV Heimstetten, das Gastspiel beim FC Pipinsried, einen weiteren letztjährigen Regionalligisten, bei dem zudem Trainer Andreas Pummer schon arbeitete: Für den FC Deisenhofen bot der Einstieg in diese Bayernligasaison auch aus regionaler Sicht ein attraktives Programm. Der FC Gundelfingen, der sich am Samstag (14 Uhr) bei den Blauhemden vorstellt, hat keine Zusatzreize zu bieten. Sportlich ist die Partie aber allemal einen Besuch wert, denn Pummer erwartet eine spannende Begegnung: „Gundelfingen ist eine sehr gut organisierte, leidenschaftliche, lauffreudige und sehr disziplinierte Mannschaft. Das ist keine leichte Aufgabe.“

Gern würde der Deidenhofner Coach die Ergebnistendenz in der Liga wieder in die andere Richtung drehen: Nach dem 3:1-Sieg in Ismaning und dem 0:0 gegen Heimstetten kassierte seine Mannschaft mit dem 0:3 in Pipinsried die erste Niederlage, die ihm aber keine großen Sorgen macht: „In Pipinsried werden noch andere Mannschaften verlieren. Wir wissen, wo wir herkommen und dass wir nach unserem Umbruch demütig sein müssen. Und wir werden auch mal Lehrgeld zahlen.“

Das war in Pipinsried bereits der Fall, was die körperliche Robustheit betrifft. Von Gundelfingen erwartet Pummer eine andere Spielweise: „Sie haben eher kleine schnelle Leute.“ Die Forderung des Trainers an seine Mannschaft lautet: „Wir müssen an die zweite Hälfte vom Heimstetten-Spiel und an die erste von Ismaning anschließen.“

Immerhin konnten die Deisenhofner unter der Woche mit einem 3:2 (1:1)-Sieg im Toto-Pokal beim Landesligisten FC Sportfreunde Schwaig ihr in der starken Vorbereitung gewonnenes Selbstvertrauen wieder auffrischen und sich für die 2. Hauptrunde qualifizieren, für die ihnen Regionalligist FV Illertissen zugelost wurde (Dienstag/Mittwoch 15./16. August). Michael Bachhuber glich den Rückstand aus (33.), ein Doppelschlag zum 3:1 durch Nikolaos Gkasimpagiazov und Bachhuber kurz nach der Pause (46., 47.) brachte den FCD auf die Siegerstraße. Immerhin neun Akteure, die auch in Pipinsried zum Einsatz gekommen waren, standen in der Startelf. Mit Konstantin Dresen durfte der zweite Torwart Spielpraxis sammeln, dazu auch die 19 Jahre jungen Eigengewächse Vincent Bürstner und Georg Jungkunz. „Für uns ist der Pokal nicht so just for fun. Wir sind froh, dass wir weiter sind, damit unsere jungen Leute Spiele mit Wettkampfcharakter bekommen“, so Pummer, der selbst auf einem Trainer-Lehrgang in Hannover war und das Coaching seinem Co-Trainer Benjamin Vilus überließ. Am Livestream verfolgte der Chef die Partie aber mit, so gut es ging. Und er fand vor allem Bachhubers Auftritt erfreulich: „Die zwei Tore tun ihm gut, er hat in letzter Zeit nicht so getroffen, ist aber sehr fleißig und enorm wichtig für die Mannschaft. Das sieht man auch, wie er beim 1:0 in Schwaig dem Torwart den Ball abgenommen hat. Er geht schon voran.“

Ein besonderes Augenmerk dürfte Pummer auch auf Josip Cosic gelegt haben: Der 24-Jährige aus der Bezirksliga-Reserve ist gegen Gundelfingen ein Startelf-Kandidat für die Innenverteidigung, weil die Routiniers Michael Vodermeier und Tobias Nickl angeschlagen sind und Youngster Leo Edenhofer krank ist.

FC Deisenhofen: Knauf - Schneiker, J. Cosic, Köber, Gkasimpagiazov, Müller-Wiesen, Finster, Jost, Yilmaz, Schemat, Bachhuber