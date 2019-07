Severin Müller ist ein echtes Eigengewächs vom SV Heimstetten

„Ich wohne gleich da hinten“

Es ist durchaus bezeichnend, dass das bislang einzige Tor des SV Heimstetten in dieser Regionalligasaison auf das Konto eines 18-Jährigen geht.

Eines Eigengewächses, wohl gemerkt, das vergangene Saison noch mit der A-Jugend des Klubs in der Kreisklasse gekickt hat. Der Name des schlaksigen Stürmers, der beim 1:3 gegen Fürth die Führung für die Jungspund-Truppe des SVH erzielte: Severin Müller.

Der Teenager ist das erste Eigengewächs seit Längerem, das den Sprung in die Erste Mannschaft geschafft hat. Seine Vorgänger waren Steven Toy, inzwischen Spielertrainer in Kirchheim, und Sebastian Müller – der zehn Jahre ältere Bruder von Severin. Der wiederum hatte in seiner Jugendzeit mehrere Anfragen von umliegenden Profi-Klubs, ein Wechsel jedoch kam für ihn nie in Frage. „Heimstetten ist meine Heimat“, sagt Severin Müller nach dem Schlusspfiff gegen Fürth, ehe er in Richtung Anzeigetafel zeigt. „Ich wohne ja gleich da hinten.“

Schon in seinem vorletzten Jugendjahr trainierte der Angreifer regelmäßig mit dem Regionalligateam; seit dem Winter gehört er fest zum Kader. Dennoch sei der Sprung von der Jugend zu den Herren und von der Kreisklasse in die Regionalliga „natürlich extrem“, sagt er selbst. Allein gegen Fürth merkt man davon wenig – nicht nur wegen seines Treffers: So rackert Severin Müller in der Spitze nimmermüde gegen den Ball; zudem übertölpelt er kurz nach der Pause die komplette Fürther Abwehr und verpasst nur haarscharf sein zweites Tor.

Wie lange es dauern wird, ehe sich der 18-Jährige an die Regionalliga gewöhnt hat? „Wenn man ihn heute gesehen hat, würde ich sagen, das hat er schon“, sagt sein Coach Christoph Schmitt, der den Stürmer schon als Jugendtrainer jahrelang betreut hat. Doch schon im nächsten Satz schränkt er ein: „Aber wenn ich mir das Spiel davor in Aubstadt anschaue, dann würde ich sagen, er braucht noch drei Jahre.“ Davon abgesehen bereite ihm der Nachwuchsstürmer aber auch wegen seines Einsatzes im Training sehr viel Freude, sagt Schmitt – und nicht nur er. In Müller, Fabian Cavadias und Felix Michalz hätten gegen Fürth drei Eigengewächse auf dem Feld gestanden und stark gespielt, betont der Coach. „Ich denke, da kann der Verein stolz drauf sein.“