SF Egling-Straßlach: Verkorkste Saison geradebiegen

Schwerstarbeit wartet auf die Eglinger Abwehr um Tim Sedlaczek (li.) und Lorenz Schwarz (re.). © Rudi Stallein

Lange sah es so aus, als würden die Sportfreunde Egling-Straßlach nach ihrem Abstieg aus der Kreisliga gleich in die A-Klasse durchgereicht.

Egling – Doch mit drei Siegen in Folge hat sich die Elf von Interimstrainer Florian Buchner doch noch in die Relegation gerettet und sich mit der kleinen Serie physisch wie psychisch dafür in Form gebracht. „Das ist jetzt unsere Chance. Wir haben es komplett selbst in der Hand“, sagt Buchner vor dem ersten von zwei Spielen gegen den SV Warngau (Anstoß 18.30 Uhr, in Egling), mit denen die verkorkste Saison geradegebogen werden soll. „Ich hoffe, dass meine Spieler genügend Selbstbewusstsein getankt haben. Es werden etliche Zuschauer mehr kommen, als sonst. Aber das soll die Mannschaft nach vorn treiben, nicht nervös machen.“

Dass in Maximilian Heinrich (Urlaub) und Timo Steidle (Arbeit) zwei wichtige Akteure fehlen, nimmt der Coach gelassen. „Die zwei Beierbecks wissen, wo in der Relegation das Tor steht“, erinnert Buchner an frühere Entscheidungsspiele der Sportfreunde. Mit einigem Respekt begegnet der SF-Trainer dem Gegner, der in der A-Klasse 3 erst am letzten Spieltag durch eine 1:5-Niederlage beim TSV Irschenberg von diesem auf den zweiten Platz verdrängt wurde. Gästetrainer Daniel Mayer nimmt’s gelassen. „Wir waren gefühlt immer Zweiter. Jetzt haben wir quasi schon ein Relegationsspiel gehabt und freuen uns auf die nächsten“, so der Warngauer Coach. „Wir sind vorbereitet und wollen in Egling etwas mitnehmen.“ Was wiederum die Gastgeber verhindern wollen. „Wir waren schon weg und haben uns zurückgekämpft“, sagt Interimscoach Buchner. „Wir brauchen uns von niemandem einschüchtern zu lassen.“ (Rudi Stallein)