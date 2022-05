SF Egling-Straßlach: Einstellung stimmt, Erfolg stellt sich ein

Sie können es doch noch: Nach sechs erfolglosen Versuchen gelang den Sportfreunden im Nachholspiel beim TSV Weyarn der sehnlichst erhoffte Sieg.

TSV Weyarn – SF Egling-Straßlach 1:2 (1:1) – In einer abwechslungsreichen Partie mit Chancen auf beiden Seiten leitete Thomas Edelmann auf der rechten Angriffsseite die Führung ein, seine Flanke verwertete Maximilian Heinrich zum 1:0 (9.) für die Gäste. Max Beierbeck hatte in der Folgezeit die beste Gelegenheit, den Vorsprung auszubauen, traf jedoch nur die Latte.

In der 24. Minute konnte sich Christian Wacker nach einem Rückpass von der Torauslinie am Elfmeterpunkt die Ecke aussuchen, als er zum 1:1-Ausgleich einschob. Mit „leichtem Plus an Chancen“ für die Gäste ging es in die Pause, aus der die Sportfreunde mit viel Entschlossenheit zurück auf den Platz kamen. „Die Einstellung hat gestimmt“, freute sich Interimstrainer Florian Buchner, dessen Team in der zweiten Halbzeit mehr Spielanteile verzeichnete. Der Lohn des Mühens war der 2:1-Siegtreffer durch Refik Pudic (83.). (Rudi Stallein)