SG Aying-Helfendorf peilt Aufstieg im zweiten Anlauf an

Von Umberto Savignano

Gegen Münsing-Ammerland will die Spielgemeinschaft rauf in die Kreisliga.

Aying/Helfendorf – In der Relegation gegen den SV Münsing-Ammerland will die SG Aying-Helfendorf den in den vergangenen Wochen versäumten Sprung in die Kreisliga doch noch perfekt machen. Heute um 19 Uhr versucht der Zweite der Meisterrunde B der Zugspitzen-Kreisklasse auswärts die Basis zu legen, um am Sonntag in Aying (Anstoß 16 Uhr) jubeln zu dürfen.

Anfang Mai schien die Sache eigentlich schon klar. Die Ayinger und Helfendorfer waren bei sechs Punkten Vorsprung auf den TuS Geretsried II drauf und dran, in die Kreisliga zu stürmen. Doch der eine noch notwendige Sieg wollte ihnen partout nicht mehr gelingen: Das 2:2 beim ASC Geretsried, das 2:3 bei der DJK Darching und schließlich das 1:4 gegen den FC Deisenhofen III kosteten schließlich die Meisterschaft, weil sich die Reserve der TuS-Landesligatruppe am Ende keine Blöße mehr gab.

„Es waren gegen den ASC und Darching ein paar schwierige Schiedsrichterentscheidungen dabei und wir hatten auch ein bisschen Verletzungspech. Außerdem haben die letzten Gegner, und gerade Deisenhofen, genau gewusst, was sie taktisch gegen uns machen müssen“, versucht sich SG-Kapitän Benedikt Wohlschläger an einer Erklärung für die Wende im Saisonfinale und schlägt dabei durchaus selbstkritische Töne an: „Wir haben auch nicht mehr unser Spiel gespielt, sondern oft lange Bälle geschlagen.“

Gegen Münsing, das für ihn eine unbekannte „Überraschungstüte“ ist, glaubt der mit 25 Treffern in 18 Saisoneinsätzen fast unentbehrliche Stürmer an Besserung: „Wir können endlich wieder aus dem Vollen schöpfen, nur Mario Brmiegel ist fraglich. Ich war ja selbst die fünf Spiele vor Deisenhofen nicht dabei, denn ich hatte eine Knieverletzung, zum ersten Mal überhaupt, das war auch Kopfsache. Ich hoffe, dass ich jetzt zum richtigen Zeitpunkt wieder hundertprozentig fit bin“, verweist er auf die entspannte Personalsituation. Und er hofft auf frischen Mut, wenn die Karten neu gemischt werden: „Wir müssen uns trauen, wieder zu unserm Kombinationsfußball zu finden und unsere Tugenden wie den Zusammenhalt zeigen. Für viele Spieler im Kader war es neu, solche entscheidende Spiele zu haben. Da war auch Nervosität zu spüren.“

Wohlschläger schwört seine Mannschaft darauf ein, das höchst spannende Saisonfinale unbeschwerter anzugehen: „Für uns war es jetzt schon eine erfolgreiche Saison. Wir haben nicht unbedingt geglaubt, dass wir es im letzten Spiel noch in eigener Hand haben werden. Alles, was jetzt kommt, ist Zucker“, sagt der 30-Jährige, der dem Umweg über die Entscheidungsduelle sogar einen sehr positiven Aspekt abgewinnen kann: „Das werden wieder ganz andere Spiele. Wenn es gut läuft, kommen da 800 bis 1000 Zuschauer. Solche Spiele muss man als Fußballer genießen. Ich wäre gern direkt aufgestiegen, aber ich habe noch nie eine Relegation gespielt und ich freue mich richtig darauf.“

