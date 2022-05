„Sie haben mich für verrückt gehalten“: Vilus schafft mit Deisenhofener U23 den Aufstieg

Von: Umberto Savignano

Teilen

Nach oben hat Trainer Benjamin Vilus die U23-Fußballer des FC Deisenhofen geführt: in die Bezirksliga. Foto: Robert Brouczek © Robert Brouczek

Nur zwei Gegentore hat die U23 des FC Deisenhofen kassiert und steigt von der Kreis- in die Bezirksliga auf. Coach Benjamin Vilus hat immer an den Erfolg geglaubt.

Deisenhofen – Die U23 des FC Deisenhofen spielt in der kommenden Saison in der Bezirksliga: Das Fußballteam von Trainer Benjamin Vilus gab sich am letzten Spieltag der Kreisliga-Zugspitzgruppe 1 keine Blöße, behauptete mit dem 2:0 (1:0)-Erfolg beim FC Real Kreuth die Tabellenführung und durfte somit den Direktaufstieg feiern.

Was dann laut Vilus auch ausgiebig getan wurde: „Wir haben erst noch in Kreuth ein bisschen gefeiert, dann in unserem Vereinsheim. Ich bin ein bisschen früher heim als die Jungs, ich weiß gar nicht, wie lange es noch ging. Aber das war absolut verdient nach dieser Saison.“

Die Vorgabe für den FCD II hatte Manager Franz Perneker von Beginn an deutlich formuliert: „Wir wollen aufsteigen!“ Das Team erfüllte sie vor allem dank eines beeindruckenden Endspurts. Die letzte Niederlage datiert vom 3. Oktober 2021, ein 1:2 beim Neunten SV Polling. Danach gab es in 14 Partien 13 Siege und ein Remis. „Und bei diesem 1:1 in Waldram war das Gegentor gefühlt 20 Meter abseits“, erinnert sich Vilus an jenen Punktverlust im letzten Spiel vor der Winterpause, der ihn ohnehin nicht erschütterte: „Im Verein und in der Mannschaft haben sie mich für verrückt gehalten, als ich vor dem Start ins Frühjahr gesagt habe: Ich will direkt aufsteigen. Es war klar: Wir brauchen neun Siege in neun Spielen.“

Und diese Bedingung erfüllte seine Mannschaft, bei einem Torverhältnis von 30:2! „Ein großer Dank gilt Fabian Giesen, den ich nicht als Co-Trainer, sondern gleichberechtigten Mit-Trainer bezeichnen will. Er ist den Weg hundertprozentig mitgegangen“, so Vilus. „Als ich gegen Lenggries Coronaprobleme hatte, hat er die Mannschaft super eingestellt.“ Dieses 2:0 im ersten Punktspiel 2022 war der erste von drei Siegen gegen die unmittelbaren Konkurrenten, danach wurden Murnau und Habach mit dem gleichen Resultat bezwungen. Das war die Basis für den Aufstieg.

Bemerkenswert ist auch, dass Vilus fast ausschließlich auf seinen eigenen Kader baute. Auch in Kreuth war kein aktueller Bayernliga-Stammspieler dabei. „Der eine oder andere wäre noch spielberechtigt gewesen, aber wir haben über die ganze Saison nur punktuell Verstärkungen aus der ersten Mannschaft geholt, weil sich die Jungs das auch verdient haben“, so der Coach, der fand, dass sein Team die Meisterschaft auch beim letzten Auftritt souverän über die Bühne brachte: „Klar, in so einem wichtigen Spiel zittern die Beine immer ein bisschen. Wir mussten zwei, drei Situationen mit ein bisschen Glück überstehen, aber wir haben auch zwei, drei große Chancen in der ersten Halbzeit vergeben.“ So liefen Daniel Yordanov und Fabian Giesen allein aufs Tor zu, Koken Kuroki traf die Latte. Giesen erzielte immerhin „mit einem Ping-Pong-Tor“ (Vilus) die Pausenführung (21.), Evrad Uli Ngeukeu traf mit einem schönen Schuss ins Kreuzeck zum 2:0 (64.)

Wer die U23 in die neue Spielklasse führt, wurde vom FCD noch nicht bekannt gegeben. Vilus wird jedenfalls Co-Trainer der ersten Mannschaft unter dem neuen Chefcoach Andreas Pummer. Der jubelte in Kreuth übrigens mit. „Andi war mit seiner Familie da und hat uns unterstützt. Das hat mich sehr gefreut“, so Vilus. (Umberto Savignano)