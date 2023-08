Sieglos-Serie soll ein Ende finden – Ismaning fährt mit guten Erinnerungen nach Kirchanschöring

Von: Nico Bauer

Nur zwei Punkte hat der FC Ismaning, hier Kapitän Daniel Weber (r.) beim jüngsten Dienstagabendspiel gegen Erlbach, in dieser Bayernligasaison geholt – jetzt geht es zum SV Kirchanschöring. Foto: Gerald Förtsch © Gerald Förtsch

Der FC Ismaning steht im Kampf um den Abstieg unter Zugzwang. In Kirchanschöring hat es zuletzt immer was zu holen gegeben.

Ismaning – Der Fehlstart in die Bayernliga Süd kommt für Mijo Stijepic nicht ganz unvorbereitet. Der Fußballtrainer des FC Ismaning wusste, dass er wegen personeller Schwierigkeiten den Bayernliga-Spielbetrieb mit einer Reihe kniffliger Aufgaben aufnehmen würde. Mit zwei Punkten haben die Ismaninger nur noch den ebenfalls sieglosen Aufsteiger Kirchheim hinter sich – und das Programm wird nicht einfacher. Diesen Samstag (16 Uhr) geht die Reise zum SV Kirchanschöring.

Normalerweise gilt in der Bayernliga die Regel, dass bei Auswärtsspielen in Kirchanschöring die Trauben eher hoch hängen. Aber das gilt für den FC Ismaning nicht so ganz, weil man in Ostbayern im vergangenen Jahr 3:2 gewann, gefühlt war das sogar eher ein 4:0. Ismaning hat die vergangenen vier Spiele in Kirchanschöring nicht verloren, die bis dato letzte Auswärtsniederlage aus dem Jahr 2016 ist quasi verjährt. „Schöne Erinnerungen sind immer gut“, sagt Mijo Stijepic.

Wenn am Samstag angepfiffen wird, kann man sich aber für die Vergangenheit nicht viel kaufen. In der schwierigen Situation nach dem Fehlstart braucht der FC Ismaning vor allem erfahrene Leute, die cool bleiben und vorangehen. Und genau da wird es eher schlechter denn besser. Am Dienstag, beim 0:1 gegen den SV Erlbach, wurde Dominik Hofmann eingewechselt, aber das war nur eine kurze Pause von der Elternzeit des Routiniers. Hofmann wird noch ein paar Wochen fehlen und schmerzlich vermisst werden.

Dazu droht nun der Ausfall des angeschlagenen Innenverteidigers Alexander Jobst. Er laboriert an einer Muskelverhärtung mit 50:50-Einsatzchancen. Jobst wäre als mentaler Anführer wichtig.

Für die Innenverteidigung gibt es im Ismaninger Kader mehrere Kandidaten, aber jetzt wird Erfahrung benötigt. Trainer Stijepic macht deutlich, dass der FCI bis zum Ende des Transferfensters die Augen offenhalten wird. Wenn sich im defensiven Bereich Möglichkeiten ergeben, wird der FC Ismaning nachdenken. Aber auch da bleibt Mijo Stijepic ruhig wie auch bei der Tabellensituation.

Ein remis in Kirchanschöring wäre sportlich schon ein Schritt nach vorne. Der Trainer sieht die richtungweisende Bedeutung eher in den Duellen mit Aufsteiger Sonthofen und dem VfR Garching. Beide Vereine stehen im hinteren Tabellenbereich in der Ismaninger Nachbarschaft. In diesen Spielen sollte die Sieglos-Serie der Blau-Weißen spätestens ein Ende finden. Gerne aber schon jetzt in Kirchanschöring. (nb)