Siegtor in der 93. Minute

FC Unterföhring bleibt durch 3:2-Sieg in Forstinning oben dran.

Unterföhring – In dieser irren Landesliga sollte man mit Prognosen ganz vorsichtig sein. Deshalb könnte das 3:2-Siegtor des FC Unterföhring in der 93. Minute beim VfB Forstinning noch ganz spannend werden. Nach dem gesicherten Klassenerhalt sind die Unterföhringer nur einen Punkt vom Vierten entfernt und fünf bis sechs Zähler vom Spitzentrio. Bei nur noch drei Spieltagen ist das viel, aber in der Liga des gepflegten Wahnsinns nichts Undenkbares. Zuletzt in Wasserburg gingen den Unterföhringen dramatisch die Kräfte aus in der dritten Englischen Woche in Serie und das war auch in Forstinning zu erwarten. Deshalb brauchte man ein Polster und das hatte der FCU mit dem 2:0 nach fünf Minuten. In der zweiten Minute arbeitete Marvin Kretzschmar nach einem langen Schlag den Ball über die Linie und hat nun im fußballerischen Lebenslauf neben 16 Spielen in der Landesliga auch ein Tor stehen. Der junge Mann hat sich diese Belohnung auch verdient nach starken Leistungen in den vergangenen Wochen. Eher Gewohnheit sind Tore von Robin Volland und Bastian Fischer. Volland stand direkt daneben bei einem Handspiel und Fischer verwandelte den Elfer ganz locker (5.).

Damit hatte man das Polster, das der FCU auch mit in die Halbzeit nahm. Nach einer guten halben Stunde machten sich aber schon die logischerweise nachlassenden Kräfte bemerkbar. Angesichts der Aufstellung mit einer Dreierkette ohne gelernten Innenverteidiger war das Zu-Null nach 45 Minuten beachtlich. Nach der Pause kamen die abstiegsgefährdeten Hausherren dann auf, machten zwei Tore und hatten nach dem Ausgleich noch 25 Minuten für Treffer drei, der dann den großen Sprung im Abstiegskampf gebracht hätte. Die Unterföhringer schleppten sich dann ein bisschen durchs Spiel und bei der widerholten Aufforderung der Spieler, dass Trainer Andreas Faber sich einwechseln sollte, wurde der dann auch gefügig. In der 83. Minute wechselte sich der Trainer ein und in der 93. Minute zeigte er, dass er noch kicken kann. Mit einem feinen Direktpass schickte er Maick Antonio, der den Ball fein über den Torwart lupfte. Faber verzichtete auf einen großen Lauf: „Ich habe mich alleine an der Mittellinie Gefreut, während sich der halbe Verein jubelnd an der Eckfahne traf…“ nb

VfB Forstinning – FC Unterföhring 2:3 (0:2). FC Unterföhring: Scholz; A. Arkadas, Schrödl, Heller (68. Kurtovic, 76. Aliji) - Em. Gümüs (83. Faber), Sahingöz (57. Nirschl), Kretzschmar, T. Arkadas, Fischer - Volland, Antonio Tore: 0:1 Kretzschmar (2.), 0:2 Fischer (5., Handelfmeter), 1:2 Damjanovic (49.), 2:2 Hirt (65.), 2:3 Antonio (90.+3) Zeitstrafe: Damjanovic (83.) - Kretzschmar (80.), Volland (83.) Schiedsrichter: Marco Blösch (Pforzen); Zuschauer: 120.