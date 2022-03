Sigurdsson sauer: Deisenhofen verspielt 2:0-Pausenvorsprung

Von: Umberto Savignano

Hannes Sigurdsson: „Wir müssen vier oder fünf Tore in der ersten Halbzeit machen.“ © Robert Brouczek

Der FC Deisenhofen kommt nach der Winterpause nicht so recht vom Fleck: Das 2:2 beim SSV Jahn Regensburg II war das dritte Unentschieden der Blauhemden im dritten Spiel. Besonders ärgerlich: Wie schon eine Woche zuvor im Heimspiel gegen den SV Kirchanschöring verspielte der FCD einen 2:0-Pausenvorsprung.

Deisenhofen - „Es reicht bald“, machte Hannes Sigurdsson einen durchaus angesäuerten Eindruck, nachdem sein Team erneut einen Sieg aus der Hand gegeben hatte. Diesmal war der Ärger bei Deisenhofens Trainer sogar noch ein wenig größer als in der Woche zuvor, denn seine Mannschaft hatte auch den zweiten Durchgang eigentlich weitgehend im Griff. „Spielerisch war es absolut in Ordnung. Die erste Halbzeit sowieso, aber auch große Teile der zweiten“, so Sigurdsson, der aber gleichzeitig betonte, dass seine Spieler endlich lernen müssten, ihre fußballerische Qualität auch mit der gebotenen Konzentration in Punkte umzumünzen. Denn letztlich verhinderten Nachlässigkeiten einen Sieg.

So haderte Sigurdsson mit der Chancenverwertung: „Wir müssen vier oder fünf Tore in der ersten Halbzeit machen.“ Es wurden immerhin zwei: Michael Bachhuber traf nach Pass von Maxime Schneiker (20.), Tobias Rembeck mit einem präzisen Flachschuss aus der zweiten Reihe (33.). Bachhuber (12., 32., 39.), Denis Yimez, dessen abgefälschter Versuch am Außenpfosten landete (16.), oder Nikolaos Gkasimpagiazov (37.) vergaben gute Gelegenheiten, die Führung auszubauen.

Stattdessen wurde der Vorsprung nach zwei Aussetzern verspielt. „Wir bekommen eine halbe Minute nach der Pause ein Tor, weil wir nicht wach sind. Und dann schenken wir noch ein Tor her, vom Abstoß weg. Da hat jeder seine Aufgaben. Das haben wir einfach schlecht gemacht“, kritisierte Sigurdsson nach den Gegentreffern durch Enrico Berglas-De Nobile (46., 63.). Der erste FCD-Erfolg des Jahres war trotzdem noch möglich. „Wir hatten auch in der zweiten Halbzeit drei, vier Chancen“, so der FCD-Coach mit Blick auf Gelegenheiten, unter anderem von Gkasimpagiazov (51.), Bachhuber (58.) oder Marco Finster (80.). Dass Alexander Weidinger, der Ex-Hachinger im Jahn-Gehäuse, einige Male glänzend parierte, minderte Sigurdssons Ärger über die momentane Leichtfertigkeit in den entscheidenden Zonen nicht: „Du brauchst 15 Chancen für ein Tor, bekommst aber mit jeder Chance des Gegners eines. Das ist frustrierend, denn es ist so unnötig.“ (UMBERTO SAVIGNANO)

SSV Jahn Regensburg – FC Deisenhofen 2:2 (0:2)

Deisenhofen: Caruso - Schneiker, Nickl, Förtsch, Vodermeier, Rembeck, Mayer, Finster (86. Kopp), Yimez, Gkasimpagiazov (80. Sagner), Bachhuber

Tore: 0:1 Bachhuber (20.), 0:2 Rembeck (33.), 1:2 Berglas-De Nobile (46.), 2:2 Berglas-De Nobile (63.)