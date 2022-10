„So spielt ein Absteiger“ - Anzing blamiert sich gegen Fortuna Unterhaching mit 5:2

„Ich tue mir schwer, das zu erklären“

Der SV Anzing hatte sich gegen Fortuna Unterhaching einiges vorgenommen. Am Ende gab es für die Hausherren allerdings eine deutliche Klatsche.

Anzing – Die Kicker des SV Anzing hatten sich viel vorgenommen. Die Heimpartie in der Kreisliga 3 gegen Fortuna Unterhaching entwickelte sich allerdings zum Albtraum. Der SVA unterlag mit 2:5 (1:1) Toren, vor allem die Art und Weise der Niederlage war blamabel. „Ohne Biss, ohne Mut, es war ein blutleerer Auftritt“, fand Trainer Christian Rauch im Nachgang deutliche Worte.

Dabei hatte das Anzinger Selbstvertrauen zuletzt eigentlich einen Schub bekommen. Doch das Team von Christian Rickhoff und Rauch konnte in keinster Weise an den 4:2-Erfolg gegen die Münchener Sp.VG. anknüpfen. „Ich tue mir schwer, das zu erklären. Eigentlich hätten wir mit breiter Brust in die Partie gehen können. Aber es war ein desolater Auftritt. So spielt ein Absteiger“, nahm Rauch kein Blatt vor den Mund.

Nach dem frühen Rückstand (10.) hatten die Anzinger zunächst noch ins Spiel zurückgefunden. Bastian Reuel (26.) reagierte nach einer Ecke am schnellsten und verwertete einen Abpraller. „In der Pause haben wir nochmals an die Grundtugenden appelliert. Aber wir konnten es nicht umsetzen. Jeder Einzelne war seinem Gegenspieler unterlegen“, berichtete Rauch, der sich das kollektive Versagen im zweiten Durchgang machtlos mitansehen musste. Zwei rasche Treffer (50., 57.) nach dem Seitenwechsel waren den Gästen nicht genug. Unterhaching zeigte Anzing zwei weitere Male die Grenzen auf (73., 90.).

Der zwischenzeitliche Treffer zum 2:4 durch Adrian Blumberg (89.) per Foulelfmeter war nur von statistischem Wert. „Nach dem Spiel hat jeder gemerkt, dass unsere Leistung nicht ligatauglich war. Ich hoffe, das weckt uns nun auf. Es gibt nichts zu beschönigen. Wir müssen jetzt schnell die Kurve bekommen“, fordert Rauch eine Trotzreaktion seiner Mannschaft.

Am Sonntag treffen die Anzinger im heimischen Sportpark auf den TSV Ebersberg (Anstoß 15 Uhr). Dann benötigt der SVA eine deutlich verbesserte Leistung, um nicht noch tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten. Die Ebersberger zeigen sich bisher deutlich stabiler, konnten beim Tabellenführer Grüne Heide Ismaning zuletzt einen Punkt entführen. Anzing dürfte gewarnt sein, muss in kurzer Zeit aber eigene Baustellen bearbeiten. (Florian Hennig)

SV Anzing: Erden, Muck, Munker, Schmid, Geßner, K. Blumberg, A. Blumberg, Deutschbein, Lehrmann, Reuel, Huber - Stangl, Hitzinger.