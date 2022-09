Sonntagsschuss besiegelt Hachinger 1:2-Niederlage

Von Robert M. Frank schließen

Unterhaching – Die jüngste Siegesserie der Hachinger von zuletzt drei Erfolgen hintereinander hat überraschend ein Ende gefunden. Vor 1500 Zuschauern im Unterhachinger Sportpark verlor der Spitzenreiter der Regionalliga Bayern gegen den krassen Außenseiter aus Niederbayern nach einem späten Gegentor in der Nachspielzeit.

Nach drei Abschlüssen der gut beginnenden Niederbayern (10. , 11., 13.) begann die Offensive der Heimelf an Fahrt aufzunehmen. Sowohl SpVgg-Angreifer Patrick Hobsch als auch David Pisot scheiterten bei einer Doppelchance zwei Mal kurz hintereinander vor dem Gäste-Tor (15.), ebenso wie wenig später Hobsch per Kopfball (16.). Ein Schuss von Stürmer Mathias Fetsch aus zehn Metern blockte die Hankofener Defensive ab (21.). Nachdem die Gäste auf der Gegenseite zwei gute Chancen ausgelassen hatten (24., 26.), fand Hachings Christoph Ehlich bei seinem Schuss aus kurzer Distanz im stark parierenden Gäste-Torwart Sebastian Maier seinen Meister (33.).

Im Anschluss belohnten sich dann beide Mannschaften noch vor der Pause mit einem Treffer. Für die Gäste traf zunächst Brian Wagner per Flachschuss zum 1:0 (35.). Haching belohnet sich mit einem von Hobsch verwandelten Foulelfmeter zum 1:1 (40.). In der zweiten Halbzeit verpassten es die Hachinger, ihre Überlegenheit in einen weiteren Treffer umzumünzen.

Die SpVgg ließ dabei zu viele Chancen liegen. Manuel Stiefler (57., 90.+2) hatte beim Abschluss ebenso wenig Glück wie seine Mitspieler Daniel Hausmann (84.) und Hobsch (90.+1). Effektiver waren die Gäste, die in der Nachspielzeit den Sensationssieg perfekt machten. Dem erst kurz zuvor eingewechselten Gäste-Akteur David Vogl gelang mit einem sensationellen Traumtor aus 30 Metern zum 1:2 der spektakulärste Treffer des Spiels (90.+6). rmf

SpVgg Unterhaching - SpVgg Hankofen-Hailing 1:2 (1:1)

SpVgg Unterhaching: Vollath - Ehlich, Pisot, J. Welzmüller, Lamby (75. Waidner) - Mashigo (75. Skarlatidis), Stiefler, M. Welzmüller (81. Hausmann), Krattenmacher (61. Maier) - Hobsch, Fetsch SpVgg Hankofen-Hailing: Maier - Blümel, Härtl, Gänger, Sokol (64. Vogl) - Hofer (87. Sommersberger), Richter (76. Mrozek), Beck, Lermer (90. Ketzer) - Wagner B., Wagner A. (80. Dobruna) Reservebank: Serowiec, Rabanter, Laimer, Hanninger Tore: 0:1 B. Wagner (35.), 1:1 Hobsch (FE, 45.+1), 1:2 Vogl (90.+6) Gelbe Karten: Hobsch, Skarlatidis / Sokol, Blümel Schiedsrichter: Manuel Steigerwald (Gräfendorf) Zuschauer: 1.500

SpVgg lässt

zu viele Chancen liegen