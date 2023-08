Souveräner SV Heimstetten empfängt schwächelnden VfR Garching zum ersten Derby nach langer Zeit

Von: Patrik Stäbler

Bereit für das Derby: Valentin Micheli (l.) steht nach seiner Verletzung erstmals wieder im Kader des SV Heimstetten. © Sven Leifer

Nach langen Jahren in der Regionalliga sind der SV Heimstetten und der VfR Garching mittlerweile in der Bayernliga angekommen. Hinter beiden Clubs liegt ein personeller Umbruch im Sommer, beide setzen vornehmlich auf junge Spieler – und in Roman Langer sowie Nico Basta auf junge Trainer. Doch das war’s dann auch mit den Gemeinsamkeiten.

Heimstetten/Garching – Denn wenn der SVH an diesem Freitag um 19 Uhr den Nachbarn aus Garching zum Derby empfängt, dann könnten die Gemütslagen auf beiden Seiten unterschiedlicher kaum sein. Hier der Absteiger aus Heimstetten, der zehn Punkte aus den vergangenen vier Spielen geholt hat und aktuell „im Flow“ ist, wie es Roman Langer ausdrückt. Dort der Tabellenvorletzte aus Garching, der sechs Niederlagen am Stück kassiert hat und zuletzt im Krisenderby gegen den FC Ismaning mit 1:2 als Verlierer vom Feld ging.

Dieser Ausgangslage zum Trotz gibt sich Nico Basta vor dem nächsten Nachbarschaftsduell betont zuversichtlich. „So ein Derby ist prädestiniert dafür, sich aus der Krise zu schießen“, findet der VfR-Trainer. „Wir fahren nicht nach Heimstetten, um dort auf Unentschieden zu spielen. Wir wollen drei Punkte.“ Ungeachtet der bisherigen Saison, in der sein Team „zu wenig Punkte geholt hat“, wie Basta einräumt, gelte es nun vor allem, „dass wir nicht nervös werden dürfen“, mahnt der Coach. Schließlich habe der VfR spielerisch durchaus zu überzeugen gewusst. „Aber unsere junge Mannschaft ist noch zu naiv und macht zu viele individuelle Fehler.“

Selbige sollen in Heimstetten tunlichst vermieden werden, wenn es nach Nico Basta geht. Personell muss er dort auf den rotgesperrten Marc Perkuhn verzichten; überdies ist der Einsatz der angeschlagenen Robin Oswald und Giovanni Pollio fraglich. Wieder zurück im Kader ist Mates Irovic, und auch Yazid Ouro-Akpo Adjai – der Stürmer wurde diese Woche ebenso als Neuzugang vorgestellt wie der noch nicht spielberechtigte Torwart Kristijan Gjorgjievski – könnte am Freitag auflaufen.

Unterdessen muss der SVH auf den erkrankten Benedikt Hoppe verzichten. Dazu fehlt aus privaten Gründen Hugo Heise, der zuletzt als Joker in Sonthofen das 1:0-Siegtor in der Nachspielzeit markiert hat. Nach seiner Verletzung erstmals wieder im Kader stehen wird dagegen Valentin Micheli – ein Kicker, der ebenso wie sein Teamkollege Quentin Kehl früher in Garching gespielt hat.

„Wir bekommen es mit einem Gegner zu tun, der aktuell schwächelt“, sagt Roman Langer. „Trotzdem sind wir gewarnt.“ Schließlich konnte der VfR beim 3:2 gegen Schwaben Augsburg schon einmal einem Top-Team ein Bein stellen. „Aber wir wissen auch, dass wir schwer zu schlagen sind“, betont der SVH-Coach, „wenn wir unsere Leistung abrufen“. (PATRIK STÄBLER)

Voraussichtlich Aufstellungen:

SVH: Riedmüller, Gurschke, Rosina, Brogan, Kehl, Burke, Manole, Vnuk, Müller, Celik, Riglewski.

VfR: Bals, Appiah, Hofmaier, Wanzeck, Ljubicic, Oswald, Günzel, Irovic, Boubacar, Gertsmann, Vourtsis.