Spielabbruch in Höhenkirchen nach kräftigem Kopfstoß

Höhenkirchen – Aus Sicht der Gäste war es eine Aktion ohne Sinn und Verstand. Im letzten Ligaspiel des Jahres lag der FC Parsdorf bei der SpVgg Höhenkirchen wenige Minuten vor Schluss aussichtslos mit 1:4 Toren in Rückstand, da brannten dem Höhenkirchner Spieler Markus Hillenbrand scheinbar die Sicherungen durch. Er attackierte den Parsdorfer Luca Klepsch und streckte ihn mit einem „schwungvollen und kräftigen Kopfstoß“ nieder.

So steht es wörtlich im Sonderbericht des BFV-Schiedsrichters Jesper Swoboda, der unserer Redaktion vorliegt. Wenige Tage nach dem Vorfall befindet sich der betroffene FCP-Kicker erfreulicherweise auf dem Weg der Besserung. „Ich bin aktuell wegen einer Gehirnerschütterung krankgeschrieben. Außerdem habe ich ein Stück Zahn verloren. Aber ich hatte damit noch Glück, denn die Aktion war schon sehr heftig. Es hätte noch deutlich schlimmer ausgehen können“, erklärt Klepsch auf telefonische Nachfrage der Ebersberger Zeitung. Der 24-Jährige sei in der Endphase der Partie von der Attacke seines Gegenspielers gut 15 Meter von der Mittellinie entfernt überrascht worden. „Er hatte zuvor ein Foul an mir begangen. Es ging alles sehr schnell. Ich habe dann nicht mehr viel mitbekommen“, erinnert sich der Parsdorfer Mittelfeldspieler, der mehrere Minuten lang benommen am Boden gelegen und an der Lippe geblutet habe.

Währenddessen ließ es sich der Höhenkirchner Übeltäter – laut Sonderbericht des Schiedsrichters von der SRG München-Süd – nicht nehmen, wiederholt Beleidigungen („Wichser“) in Klepschs Richtung zu äußern. Vom Unparteiischen wurde er sofort mit der Roten Karte des Feldes verwiesen und nach kurzen tumultartigen Szenen von Teamkollegen in Richtung Kabinentrakt begleitet. „Wir haben dann mitgeteilt, dass wir uns nicht mehr in der Lage sehen, noch weiter Fußball zu spielen“, gibt Parsdorfs Spielertrainer David Darmoro zu Protokoll. Der Unparteiische brach die Begegnung daraufhin vorzeitig ab.

Nun liegt der Ball in den Händen des Sportgerichts, das nicht nur über die Wertung der Partie der Kreisklasse 6 entscheidet, sondern auch bestimmt, wie lange Höhenkirchens Rotsünder aus dem Verkehr gezogen wird. „Ich hoffe, die Höhenkirchener bestrafen ihn auch intern angemessen, denn so etwas hat auf dem Fußballplatz nichts verloren. Es ist schon unglaublich, was da passiert ist“, wird FC-Coach Darmoro deutlich. Luca Klepsch, der in der Hinrunde hauptsächlich für Parsdorfs zweite Mannschaft (C-Klasse 6) gegen den Ball trat, warte auch Tage nach dem Vorfall vergeblich auf eine persönliche Entschuldigung des Höhenkircheners, der nun auch mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müsse. „Ich bin auch zur Polizei gegangen“, führt Klepsch aus. „Ich bin kein nachtragender Mensch. Aber ich weiß nicht, ob ein ‚Sorry’ zum jetzigen Zeitpunkt noch etwas ändern würde. Das war nämlich ein klarer Angriff, der auch nicht mit Frust zu erklären ist. Und wenn man sich in den Tagen danach nicht meldet, dann sagt das schon einiges. Es ist ein merkwürdiges Verhalten“, so Klepsch weiter. „Immerhin waren der Kapitän und der Trainer des Gegners direkt nach dem Spiel bei uns in der Kabine und haben sich entschuldigt.“ Die SpVgg Höhenkirchen wollte sich trotz mehrfacher telefonischer und schriflicher Anfrage nicht zu den folgenschweren Vorkommnissen auf ihrem Sportgelände äußern. Die Gastgeber standen am vergangenen Wochenende kurz davor, sich mit einem Sieg in die Winterpause zu verabschieden. Nun bleibt die Partie gegen den FC Parsdorf jedoch in unschöner Erinnerung. FLORIAN HENNIG