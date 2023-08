Spielplan-Frust vor Pokal-Schmankerl – Pummer beklagt Dauerstress vor Spiel gegen Illertissen

Von: Umberto Savignano

Teilen

In der ersten Runde konnten die Deisenhofener mit 3:2 gegen Landesligist Schwaig gewinnen. © Christian Riedel

Eigentlich ist es ein besonderes Spiel für den FC Deisenhofen. Allerdings ist es auch schon die vierte Englische Woche in Folge für den FCD.

Deisenhofen – Eigentlich wäre es eine Partie, der man richtig entgegenfiebern könnte: Heute um 18 Uhr empfängt der FC Deisenhofen den Regionalligisten FV Illertissen in der 2. Runde des Toto-Pokals. Die Schwaben sind echte Spezialisten für den bayerischen K.o.-Wettbewerb: In den vergangenen beiden Jahren holten sie den Titel durch Finalsiege über die Drittligisten Würzburger Kickers und FC Ingolstadt.

Doch der Dauerstress seit dem Saisonstart am 22. Juli trübt die Deisenhofner Freude über dieses Glanzlicht: Es ist bereits ihr siebtes Spiel in 26 Tagen, zum Unmut von Andreas Pummer: „Wenn der FC Bayern vier Englische Wochen hintereinander hätte, wüsste ich schon, was los ist. Und wir sind hier in der Bayernliga, wo alle zur Arbeit gehen.“

Der FCD-Coach wird vermutlich versuchen, die Belastung seiner Spieler durch Rotation zu steuern. Schließlich steht am Sonntag schon wieder die nächste Partie in der Bayernliga an, und die erscheint deutlich wichtiger: Gegen den punktgleichen Tabellennachbarn Tükspor Augsburg geht es darum, die Abstiegsrelegationszone zu verlassen. Außerdem steht Pummer auf dem Standpunkt, dass seine vielen gerade der A-Jugend entwachsenen Akteure durch Spielpraxis lernen sollen. Kandidaten für einen Startelfeinsatz wären die zuletzt beim 1:4 gegen Landsberg eingewechselten Youngster: Verteidiger Georg Jungkunz, Stürmer Vincent Bürstner oder Mittelfeldspieler Yunis Abou-El-Ela.

Auch die Gäste kommen übrigens nicht gerade ausgeruht nach Deisenhofen: Sie hatten es am Sonntag in der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde mit dem Zweitligisten Fortuna Düsseldorf zu tun, schlugen sich wacker und hielten die Partie bis zum Tor zum 1:3-Endstand in der Nachspielzeit offen. Pummer glaubt allerdings nicht, dass beim FVI Leistungsträger geschont werden: „Illertissen ist eine Top-Mannschaft, gerade im Pokal. Die werden nicht durchwechseln. Das wird ein Brett.“ (um)