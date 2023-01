Spirit und Motivation reichen nicht

Ein Fußballer durch und durch: Vincenzo Contento vom FC Aschheim. © Gerald Förtsch

Routinier Vincenzo Contento über seine Karriere und die Lage beim FC Aschheim.

Aschheim – Im Januar wird Vincenzo Contento 40 Jahre alt: Der erfahrene Defensivspieler des Fußball-Bezirksligisten FC Aschheim spricht im Interview über einen möglichen Generationswechsel und einen persönlichen Traum. Endlich Winterpause? Von wegen! „Ganz ehrlich: Ich spüre schon, ich brauche wieder Fußball!“, sagt Vincenzo Contento, der älteste Akteur im Kader des Bezirksliga-Sechsten. Ans Aufhören denkt der 39-Jährige nicht: „Ich sage immer, solange mich meine Beine noch tragen, mache ich weiter.“

Herr Contento, Sie spielen gemeinsam mit Ihren Brüdern Domenico (37) und Alessandro (22) in einer Mannschaft. Der Vierte im Bunde – Profi und Triple-Gewinner Diego Contento (32) – lief zuletzt für den Zweitligisten SV Sandhausen auf und trainierte im Sommer beim FC Aschheim mit: Deutet sich da ein Sensationstransfer an?

Diego macht gerade seine Trainer-Ausbildung, und es zieht ihn wieder in eine höhere Liga. Der will noch einmal oben angreifen.

Wäre der Trainerjob auch was für Sie nach Ende Ihrer aktiven Laufbahn?

Ja, definitiv. Ich war schon beim SV Nord-Lerchenau Co-Trainer an der Seite von Thomas Seethaler (Coach des FC Aschheim, d. Red.) und habe das Team dann als Spielertrainer übernommen, nachdem Thomas zum FC Unterföhring gewechselt war. Vielleicht stehe ich irgendwann mal gemeinsam mit Diego an der Seitenlinie, als sein Helfer. Aber es wäre schon ein Traum, dass wir vier Brüder auch mal gemeinsam in einer Mannschaft spielen. Vielleicht beim FC Aschheim - man weiß nie! Ich werde jedenfalls nicht mehr den Verein wechseln…

Sie sind fester Bestandteil der Mannschaft, waren in 13 der bisherigen 18 Punktspiele dabei.

Wenn’s nach mir gehen würde, könnte ich eigentlich immer spielen. Laut Coach brauche ich ab und zu eine Pause. (lacht) Ich bin zu ehrgeizig, das ist das Problem.

Es gibt zahlreiche Ü30-Akteure im Kader. Deutet sich da womöglich zur neuen Saison ein Generationswechsel an. Gibt es dazu schon Gespräche?

Im Frühjahr setzen wir uns dazu sicher zusammen. Jeder muss schauen, wie er sich selbst fühlt – es ist ja doch eine enorme körperliche Belastung. Wenn Spieler wie Mimo (Domenico Contento, d. Red.) oder auch Falk Schubert (37) fit sind, kann die Mannschaft nur profitieren.

Woran liegt es, dass die Elf ihre Qualität nicht kontinuierlicher abruft?

Wenn es gegen die sogenannten guten Mannschaften geht, läuft’s bei uns auch, gegen Teams aus dem hinteren Bereich der Tabelle tun wir uns schwer. Wir haben im Kader einen großen Unterschied zwischen Alt und Jung, da sind nicht nur Spirit oder Motivation entscheidend.

Sondern?

Bei den Jungen fehlt es zum einen an Erfahrung, zum anderen muss eben auch mal der innere Schweinehund besiegt werden. In der Liga kann jeder jeden schlagen, Kleinigkeiten entscheiden. Und wir machen einfach zu wenig Tore. Ich bin aber zuversichtlich, dass da in der Rest-Runde mehr geht. Was wir können, haben wir ja nicht zuletzt mit dem 2:1-Erfolg beim SV Dornach gezeigt.

In der Hinrunde gab’s ein 2:4. Was war Ihrer Meinung nach ausschlaggebend, dass der FCA das zweite Derby gewonnen hat?

In der Halbzeitpause haben wir das klar angesprochen: Respekt ja, aber keine Angst! Mit ein, zwei Umstellungen hat der Trainer im Mittelfeld für mehr Präsenz gesorgt und es war klar, dass wir über die Zweikampfhärte kommen müssen. Dann haben wir mal was anderes gespielt. Das versuchen wir auch den jüngeren Spielern zu vermitteln: Es ist wichtig, dass du auf mehreren Positionen einsetzbar bist.

