Ansbach gegen Heimstetten LIVE: „Muss sehr viel zusammenkommen, damit wir Spiele gewinnen“

Von: Moritz Bletzinger

Christoph Schmitt: Die Negativserie nagt merklich am Heimstettener Chefcoach. © IMAGO/Sven Leifer

Der Negativlauf nagt am SV Heimstetten. Gelingt gegen die SpVgg Ansbach trotz anhaltender Verletztenmisere der erste Auswärtssieg? Der Liveticker.

SpVgg Ansbach gegen SV Heimstetten im Liveticker: Anstoß ist am Samstag um 14 Uhr.

Heimstettener Personalmisere hält an: In Ansbach fehlt auch noch Robert Manole.

Kampf um den Anschluss: Heimstetten könnte als Tabellenletzter angehängt werden.

Ansbach – Es ist das einzige direkte Duell im Tabellenkeller am 19. Spieltag der Regionalliga Bayern. Die SpVgg Ansbach empfängt den SV Heimstetten, muss sich aber keine Sorgen machen, vom Tabellenletzten überholt zu werden. Vier Punkte fehlen dem SVH bereits auf den Vorletzten TSV Rain, sechs Zähler sind es auf Ansbach. Gelingt es der Mannschaft von Christoph Schmitt, den Anschluss zu halten? Oder bleibt die Tristesse? Wir erfahren es ab 14 Uhr im Liveticker.

Personell hat sich die Lage beim SV Heimstetten immer noch nicht verbessert. Sie ist gegen Eichstätt sogar noch schlimmer geworden. Robert Manole handelte sich einen Platzverweis ein und fehlt gegen Ansbach nun gesperrt. Sebastian Burke (Muskelfaserris) ist noch nicht wieder einsatzfähig und auch der erkrankte Emre Tunc muss noch pausieren. Die Langzeitverletzten fallen ohnehin aus.

SpVgg Ansbach gegen SV Heimstetten im Liveticker: Schmitt kritisiert eigene Mannschaft

Für die Schmitt-Elf scheint momentan jedes Spiel eine Mammutaufgabe zu sein. Unter der Woche fand der Trainer gegenüber dem Münchner Merkur deutliche Worte. „Uns unterlaufen im Moment zu viele einfache Fehler. Das liegt sicher am jugendlichen Leichtsinn, aber an der einen oder anderen Stelle auch an mangelnder Qualität“, kritisierte er sein Team.

Die Personallage macht es natürlich nicht einfacher. Schmitt klagt: „Es muss sehr viel zusammenkommen, damit wir in der Regionalliga Spiele gewinnen“. Vielleicht überrascht ihn seine Mannschaft ja in Ansbach und holt ganz wichtige drei Punkte.