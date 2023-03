SpVgg Hankofen gegen SpVgg Unterhaching LIVE: Skarlatidis! Haching schon wieder vorn

Von: Sebastian Isbaner

Teilen

Mit breiter Brust: Mathias Fetsch und Co. wollen in Hankofen den nächsten Dreier einfahren. © imago

Nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen Würzburg will die SpVgg Unterhaching in Hankofen den nächsten Dreier Richtung Meisterschaft holen. Der Live-Ticker.

Mit sieben Punkten Vorsprung steht die SpVgg Unterhaching an der Tabellenspitze.

Hankofen kann mit einem Sieg die Relegationsplätze verlassen.

Anpfiff der Begegnung ist am Samstag, den 25. März um 14 Uhr.

Hankofen - Die SpVgg Unterhaching marschiert weiter Richtung Meisterschaft in der Regionalliga Bayern. Nach der Niederlage zum Jahresauftakt gegen die Amateure des FC Bayern München und der überraschenden Niederlage zuhause gegen den SV Wacker Burghausen sind die Hachinger wieder zurück in der Erfolgsspur.

Sieg im Spitzenspiel gegen Würzburg: Die SpVgg Unterhaching thront weiter von der Tabellenspitze

Gegen den Aufstiegskonkurrenten und Drittliga-Absteiger FC Würzburger Kickers konnte die Elf von Trainer Sandro Wagner einen wichtigen 3:0 Sieg zuhause einfahren. Nach diesem Erfolg beträgt der Abstand der SpVgg Unterhaching nun elf Spiele vor Saisonende sieben Punkte auf die Konkurrenz aus Unterfranken.

Mit der SpVgg Hankofen-Hailing wartet nun ein Liga-Neuling auf die SpVgg Unterhaching. Die Gastgeber belegen nach 25 gespielten Partien Tabellenplatz 16, einen Punkt vor dem ersten direkten Abstiegsplatz. Mit einem Überraschungs-Sieg gegen die Hachinger könnte die SpVgg auf Tabellenplatz 14 und damit heraus aus der Gefahrenzone springen.

Überraschung im Hinspiel: Hankofen will Sieg aus der Hinrunde wiederholen

Dass dies möglich ist, stellter der Aufsteiger in der Hinrunde bereits unter Beweis. Dort gewann der Aufsteiger in Unterhaching mit 2:1. Den Siegtreffer erzielte David Vogl nach Einwechslung in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Eine nächste Überraschung versucht der Tabellenführer auswärts in Hankofen zu vermeiden und die offene Rechnung aus dem verlorenen Hinspiel zu begleichen. Anpfiff der Begegnung ist am Samstag, den 25. März um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (Sebastian Isbaner)