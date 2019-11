Schromm: „Guter Vorgeschmack auf Duell gegen die Löwen“

Claus Schromm will aus der Niederlage die Lehren für das Derby am kommenden Wochenende ziehen.

Hachinger Pleite in Magdeburg

von Klaus Kirschner schließen

Erstmals in dieser Saison kassierte die SpVgg Unterhaching eine Auswärts-Niederlage. Damit rutscht die Mannschaft von Trainer Schromm aus den Aufstiegsrängen.

Magdeburg – Beim 0:3 in Magdeburg zeigte sich das Team von Claus Schromm ziemlich indisponiert und musste nach 370 Minuten ohne Gegentor gleich drei Treffer schlucken. Der Coach wollte es auch nicht als Entschuldigung gelten lassen, dass beim Gastspiel in Sachsen-Anhalt gleich drei Abwehrspieler ausfielen: „Wir haben dem Gegner in die Karten gespielt und verdient verloren“.

Die Gastgeber ließen den Hachingern von der ersten Sekunde an kaum Luft zum Atmen, zwangen den Gegner so zu Abspielfehlern. Bereits in der dritten Minute schlugen die Magdeburger erstmals Kapital draus – Rico Preißinger traf zum 1:0. Nico Mantl war beim ersten Gegentor seit dem 5. Oktober machtlos. Der 19-jährige betrieb später mit einigen guten Paraden sogar noch für Schadensbegrenzung.

Chared erstickt Hachinger Hoffnung im Keim

Auch beim zweiten Magdeburger Treffer, per Kopfball durch Tobias Müller (34.), wirkte die Abwehr der Gäste unsortiert. Der Zweitliga-Absteiger bestimmte das Geschehen, die Hachinger hatten nur eine Tormöglichkeit – mit einem satten Schuss des wiedergenesenen Stephan Hain (7.). „Wir haben durch unsere Fehler den Gegner stark gemacht“, sagte der gesperrte Abwehrchef Alexander Winkler.

Die Hachinger kamen dann mit guten Vorsätzen aus der Kabine, wurden aber schnell zurückgeworfen – bereits in der 47. Minute erhöhte Tarek Chared auf 3:0. „Durch die schnellen Tore zu Beginn und nach der Halbzeit sind wir bestraft worden“, sagte Schromm, der mit einigen Auswechslungen reagierte. Vergeblich. In der 80. Minute versiebte Felix Schröter eine dicke Möglichkeit, und die Magdeburger hatten auch im zweiten Abschnitt leichtes Spiel gegen einen Kontrahenten, der einen gebrauchten Samstag-Nachmittag erlebte.

Für Schromm war die Pleite in Magdeburg der Schuss vor dem Bug, mit Ausblick auf das Derby gegen den TSV 1860 am kommenden Sonntag: „Da war die Partie in Magdeburg ein guter Vorgeschmack auf das Duell gegen die Löwen.“