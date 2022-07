Toto-Pokal: SpVgg Unterhaching muss nach Feuchtwangen

Die SpVgg Unterhaching muss mit ihrem Trainer im Pokal nach Feuchtwangen. © Robert Brouczek

Nach dem 3:1-Auftakt in der Regionalliga Bayern gegen Buchbach steht der Pokalgegner für die Wagner-Elf fest. Die SpVgg muss nach Feuchtwangen.

Unterhaching – Ganz großes Geschenk zum 75. Vereinsgeburtstag: Bezirksligist SV Rödelmaier hat bei der Auslosung der 1. Hauptrunde des bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerbs in der Spielbank Bad Kötzting den Jackpot geknackt und sich als Rhön-Kreissieger für den TSV 1860 München aus der 3. Liga entschieden. Für die Löwen ist es im dritten Jahr in Folge eine Erstrunden-„Dienstreise“ nach Unterfranken - zuvor hatte sich das Team von 1860-Trainer Michael Köllner bereits gegen die Freien Turner aus Schweinfurt durchgesetzt, vor Jahresfrist war der Besuch der Sechzger in Birkenfeld das „Spiel des Lebens“.

Toto-Pokal: SpVgg Unterhaching zu Gast in Feuchtwangen

Und es wurden weitere attraktive Paarungen gezogen: So darf sich die SpVgg Heßdorf (Kreissieger Erlangen/Pegnitzgrund) über ein Duell gegen Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt 04 freuen. Der SV TuS/DJK Grafenwöhr aus dem Oberpfälzer Kreis Amberg/Weiden bittet Drittliga-Aufsteiger SpVgg Bayreuth zum Pokal-Duell – und der TuS Feuchtwangen (Kreissieger Nürnberg/Frankenhöhe) wünschte sich das Regionalliga-Spitzenteam SpVgg Unterhaching zum Pokal-Kracher im heimischen Heinz-Seidel-Stadion. Regelspieltag der ersten Toto-Pokal-Runde ist Dienstag, 26. Juli, 18.30 Uhr.

SV Rödelmaier: Traumlos in erster Runde

Thomas Bauer, Zweiter Vorsitzender des SV Rödelmaier, konnte das Glück für seinen Verein nicht fassen: „Ich freue mich tierisch, dass wir zuerst gezogen wurden und werde dafür sorgen, dass Xaver Faul demnächst Ehrenbürger in Rödelmaier wird. Wir feiern dieses Wochenende 75 Jahre und ich komme jetzt mit dem besten Geschenk nach Hause, das sich der Verein nur hätte wünschen können.“

„Ich freue mich auf 32 spannende Toto-Pokal-Matches im ganzen Freistaat mit hoffentlich vielen Zuschauenden vor Ort. Der Toto-Pokal-Wettbewerb ist gerade für die kleinen Amateurklubs ein echtes Highlight. Vielleicht gelingt dem einen oder anderen Underdog ja die große Pokal-Sensation. Mein Dank gilt auch unserem langjährigen Partner Lotto Bayern, ohne den der Wettbewerb in dieser Form nicht möglich wäre“, sagte Verbands-Spielleiter Josef Janker.

Auch Xaver Faul war als Gastgeber in der Spielbank Bad Kötzting mit den gezogenen Partien sichtlich zufrieden: „Klein gegen Groß, dazu viele Lokalschlager - wir können uns auf eine spannende Toto-Pokal-Saison 2022/23 freuen. Natürlich hoffe ich auch auf viele Tore, denn das macht die Attraktivität der ersten Runde aus und kommt auch der BFV-Sozialstiftung zugute.“

Im Rahmen der Auslosung übergab Xaver Faul von Lotto Bayern zudem einen Scheck in Höhe von 4270 Euro an BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, der den Scheck stellvertretend für die BFV-Sozialstiftung entgegennahm. Das Geld stammt aus der der von Lotto Bayern ausgelobten Tor-Aktion für die Pokalsaison 2021/22. Für jeden im Wettbewerb erzielten Treffer steuerte Lotto Bayern zehn Euro für die Sozialstiftung bei. (Redaktion München Süd)