SpVgg Unterhaching II: Sanfter Neustart ohne Spielvorbereitung und vielen Auswärtspartien

Von: Umberto Savignano

Hachings Nachwuchs-Boss Marc Unterberger wird Haching II in der Landesliga betreuen. Foto: Robert Brouczek © Robert Brouczek

Nach sieben Jahren Pause bringt die SpVgg Unterhaching wieder eine zweite Mannschaft an den Start. Noch tritt die Reserve aber außer Konkurrenz an.

Unterhaching – Zum Auftakt der Landesliga Südwest gastiert diese neue U21 am Sonntag (14 Uhr) beim TSV Gersthofen. Das Besondere dabei: Hachings Youngsters bestreiten die Runde außer Konkurrenz.

Coachen wird die Truppe Marc Unterberger. Der heutige Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) ist trotz seiner erst 33 Jahre seit langem stark im Jugendbereich der SpVgg engagiert und war auch schon 2015 am Rückzug der Reserve beteiligt, die am Ende in der Bayernliga fast nur noch, teils deftige Niederlagen (z.B. ein 0:11 gegen den TSV Rain) kassierte. Die Entscheidung von Präsident Manfred Schwabl und dem damaligen Trainer Claus Schromm habe er aus verschiedenden Gründen mitgetragen, so Unterberger: „Wir hatten einen eigenen Kader mit eigenem Trainer. Oft haben auch beleidigte Profis gespielt. In der Jugendarbeit waren wir damals noch nicht so weit. Wir haben deshalb gesagt, wir müssen unsere guten NLZ-Spieler direkt zu den Profis hochziehen.“

SpVgg Unterhaching II: Jahrgänge 2002 bis 2005 vertreten

Inzwischen haben sich die Voraussetzungen in Unterhaching aber deutlich geändert, wie der NLZ-Chef berichten kann: „Von 34 in der A-Jugend spielberechtigten Leuten, sind zehn bei der ersten. Wir haben also noch einen 24-Mann-Kader, bei dem wir jetzt von Woche zu Woche schauen, wer bei den Junioren und wer in der Landesliga spielt.“ Die Zusammensetzung der Reserve soll ihrer Bezeichnung im Idealfall zu 100 Prozent entsprechen. „Wir haben extra eine U21 angemeldet, um zu dokumentieren, wie saujung die Mannschaft ist“, sagt Unterberger. „Sicher kann es grundsätzlich vorkommen, dass Profis, die verletzt waren, zum Einsatz kommen. Das sollen aber echte Ausnahmen bleiben.“ Grundsätzlich wolle man die Saison mit Fußballern der Jahrgänge 2002 bis 2005 bestreiten, denn, so der NLZ-Chef: „Wir sind der Meinung, dass der Herrenfußball für deren Entwicklung unumgänglich ist.“

Unterberger betont, dass man sich beim Reserve-Neustart in Zurückhaltung geübt habe: „Wir hätten beim Verband einen Platz in der Landesliga oder Bayernliga beantragen können, aber, weil wir uns 2015 abgemeldet hatten, wollten wir das nicht. Sonst heißt es nur: Da kommt wieder ein arrogantes NLZ-Team.“

SpVgg Unterhaching II: Neubewertung der Lage im März

Beim Weg in die Landesliga Südwest spielte schließlich ein glücklicher Umstand mit. „Wir hatten angedacht, Testspiele zu bestreiten. Dann hat aber der SC Ichenhausen abgemeldet“, so Unterberger. Daraufhin habe man mit dem Bayerischen Fußballverband (BFV) die jetzige Lösung ausgearbeitet, die die Anzahl der Teams wieder auf 18 hebt. Auch die Konkurrenz nahm diese Idee positiv auf. „Alle Vereine wurden befragt und sie waren einstimmig dafür“, erzählt Unterberger. „Zwei, drei Vereine haben zwar gesagt, sie können sich diese weite Fahrt nach Unterhaching nicht leisten. Aber dann fahren wir eben doppelt zu ihnen. Und sie freuen sich, dass die SpVgg Unterhaching kommt, erhoffen sich ein paar Zuschauer.“

Entsprechend merkwürdig sieht der Spielplan aus: Die ersten zehn Partien bestreiten die Hachinger auswärts, ehe sie am Samstag, 10. September (14 Uhr), gegen den TSV Jetzendorf erstmals im Sportpark auftreten. Eine spezielle Spielvorbereitung ist übrigens nicht vorgesehen. „Es gibt kein Abschlusstraining, die Leute kommen direkt aus dem Trainingsbetrieb“, sagt Unterberger, der trotz des Sonderstatus aber absolute Ernsthaftigkeit verspricht: „Wir spielen ohne Wertung, können also weder auf- noch absteigen. Die Punkte werden in der Tabelle aber sichtbar sein. Uns geht es darum, ordentliche Spiele abzuliefern, gute Auftritte in der Region hinzulegen und die Jungen an den Herrenbereich heranzuführen. Natürlich wollen wir versuchen, so viele Spiele wie möglich gewinnen.“

Prinzipiell sei es das Ziel, die U21 in den regulären Spielbetrieb einzugliedern, aber Unterberger geht aufgrund des guten Einvernehmens mit dem BFV und den anderen Vereinen auch hier behutsam vor. Zudem will er die Erfahrungswerte abwarten: „Wir müssen sehen, wie sich die jungen Spieler im Herrenbereich zurechtfinden. Im März werden wir die Situation beurteilen, denn dann muss man anfangen, für die neue Saison zu planen.“