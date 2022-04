Hachinger U19 verliert 1:2 A-Junioren feiern zweiten Sieg

Von: Robert Gasser

Die U19-Junioren der SpVgg Unterhaching haben ihr Bundesligaspiel beim 1. FC Saarbrücken 1:2 verloren.

Die Mannschaft von Cheftrainer Robert Lechleiter wollte eigentlich unbedingt punkten, um in der Tabelle für klare Verhältnisse zu sorgen und den Verbleib in der A-Junioren Bundesliga vorzeitig zu sichern. Doch der Fußball zeigte sich diesmal von seiner brutalen Seite und die Haching-Youngsters verloren trotz drückender Überlegenheit und einem riesigen Chancenplus mit 1:2. Genau zwei Chancen hatten die Hausherren aus Saarbrücken, die sie in der 19. und 45. Spielminute zum Sieg nutzten. Für Haching traf Timon Obermeier noch zum Anschluss, für einen Punktgewinn reichte es allerdings nicht mehr. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, haben uns viele Möglichkeiten rausgespielt und hatten in vielen Situationen einfach kein Glück im Abschluss. Der Fußball kann auch grausam sein und das hat sich heute leider gezeigt“, sagte Lechleiter.

Am kommenden Sonntag geht es dann für Hachings U19 zuhause gegen den VfB Stuttgart um die nächsten Punkte. Anpfiff ist um 13 Uhr.