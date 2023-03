Zoff um den Alpenbauer Sportpark geht weiter: Unterhachinger Fans starten Online-Petition

Von: Robin Hieke

Mit 7.500 Fans war der Alpenbauer Sportpark beim Spitzenspiel gegen die Würzburger Kickers gut gefüllt. © Imago/Sven Leifer/foto2press

Der Streit um den Alpenbauer Sportpark ist noch nicht auserzählt. Die Anhänger der Spielvereinigung haben deshalb eine Petition ins Leben gerufen.

Unterhaching – Aus sportlicher Sicht läuft es gut bei der SpVgg Unterhaching. Das Spitzenspiel gegen die Würzburger Kickers haben die Rot-Blauen souverän 3:0 gewonnen. Mit nun sieben Punkten Vorsprung führt die Spielvereinigung die Tabelle an. Man könnte allmählich für die 3. Liga planen, allerdings kämpft der Klub mit Geldsorgen und möchte außerdem das Stadion von der Stadt übernehmen..

Jetzt haben sich auch die Unterhachinger Fans in die Verhandlungen eingeschalten. Um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig ihnen der Sportpark ist, haben sie eine Online-Petition gestartet. „Die besten Grüße an all diejenigen in der Gemeinde Unterhaching, die gerade fleißig daran arbeiten, UNSER Stadion an einen externen, fremden Investor zu veräußern“, schrieb die Gruppe „Classic Squad“ (Teil der Südtribüne Unterhaching), die die Petition ins Leben gerufen hat.

„Wir werden nicht einfach dabei zusehen, sondern wir werden uns gemeinsam dagegen wehren“, kündigt die Gruppierung an. Ungefähr 1.200 Menschen haben bisher an der Petition teilgenommen.

Alpenbauer Sportpark: Verkauf an externen Investor möglich

Der Verkauf des Stadions an die SpVgg Unterhaching war vor drei Jahren schon beschlossene Sache, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Doch durch die Corona-Pandemie verzögerte sich dieses Vorhaben und der Beschluss wurde nie umgesetzt. Aktuell hat der Fußball-Viertligist den Sportpark nur von der Gemeinde gepachtet.

Mehrere Gemeinderäte rückten von der Idee des Stadionverkaufs an den börsennotierten Verein ab. Sie hofften, mit einem externen Investor mehr Profit zu generieren. Zu diesen Investoren gehören beispielsweise Thomas Krone und Christian Binder.

Der Sport- und Medienunternehmer und der Finanzinvestor sind Gesellschafter der europäischen Football-Liga ELF, an der auch das Münchener Football-Team Munich Ravens im nächsten Jahr zum ersten Mal teilnimmt. Die Ravens wollen ihre Heimspiele künftig im Alpenbauer Sportpark austragen. Ursprünglich wollte die SpVgg Unterhaching den Sportpark nur an die Munich Ravens untervermieten. Nun könnte sich der Spieß drehen. (Robin Hieke)