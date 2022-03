SpVgg Unterhaching: Angstgegner aus Niederbayern

Von: Robert M. Frank

Zuletzt in Top-Form: Hachings Stürmer Patrick Hobsch. © Robert Brouczek

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching trifft im Heimspiel am heutigen Freitag (19 Uhr) auf einen unangenehmen Gegner. Beim SV Schalding-Heining von einem Hachinger Angstgegner zu sprechen, ergibt beim Blick auf die Statistik in den bisherigen fünf Duellen der vergangenen zehn Jahre durchaus Sinn.

Erst einmal konnte die SpVgg gegen die Niederbayern gewinnen (1:0 auswärts im August 2016). Neben drei Unentschieden hatte es in der Hinrunde beim abstiegsbedrohten Team aus dem Passauer Ortsteil sogar erstmals eine Niederlage gesetzt. Beim 4:5 am elften Spieltag Ende August des abgelaufenen Jahres hatte sich die Mannschaft von Hachings Cheftrainer Sandro Wagner nach haarsträubenden Aussetzern blamiert.

Haching hat mit Schalding-Heining eine Rechnung offen

„Wir haben mit Schalding definitiv eine Rechnung offen. Das Hinspiel war verrückt und die Niederlage tat weh. Jetzt spielen wir allerdings zuhause vor den eigenen Fans und haben uns seitdem gut weiterentwickelt“, sagt Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti. Vor dem sechsten Aufeinandertreffen der beiden Teams stehen die Vorzeichen klar für die Heimmannschaft. Haching ist als Tabellensechster wieder einmal klarer Favorit gegen die abstiegsbedrohten Niederbayern. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Die SpVgg hat in der laufenden Saison der Regionalliga Bayern doppelt so viele Punkte und mehr als das doppelte an Toren geschossen als Schalding-Heining. Lediglich beim Verteidigen sind die in diesem Kalenderjahr zweimal erfolglosen Niederbayern (45 Gegentore) besser als Haching (52). Aus personeller Sicht kann die SpVgg für das Flutlichtspiel am Freitagabend im Unterhachinger Sportpark auf die erfolgreichen Dienste von Patrick Hobsch setzen. Der Hachinger Top-Torjäger (21 Tore) zeigte sich zuletzt in guter Form. Der 27-jährige Angreifer hat sich nach vier Toren in den vergangenen vier Spielen dicht hinter den in der Torjägerliste der Regionalliga Bayern führenden Schweinfurter Top-Torjäger Adam Jabiri (22 Tore) platziert. Neben Hobsch dürfte wie in den vergangenen Spielen weiterhin der Deisenhofener Florian Schmid im Sturmzentrum auflaufen. ROBERT M. FRANK

Haching: Darmstädter -Schwabl, Pisot, Zentrich, Lamby - Mashigo, Stiefler, Westermeier, Ehlich - Schmid, Hobsch