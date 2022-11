SpVgg Unterhaching: Auf der Suche nach Stabilität

Von: Robert M. Frank

Vor intensiven Wochen: Mit Haching bestreitet Trainer Sandro Wagner noch zwei Spiele, zudem ist er als TV-Experte bei der WM im Einsatz. © Robert Brouczek

Die SpVgg Unterhaching trifft am Samstag (14 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Augsburg II mit Claus Schromm auf einen alten Bekannten.

Unterhaching – Claus Schromm ist lange in Diensten der SpVgg gewesen. 13 Jahre lang hat der Taufkirchner mit einer zwischenzeitlichen Unterbrechung bei der SpVgg als Trainer und sportlicher Leiter gearbeitet. Und auch beim kommenden Hachinger Heimspiel gegen den FC Augsburg II wird der 53-Jährige wieder im Unterhachinger Sportpark anwesend sein, diesmal allerdings in den Reihen des FC Augsburg. Schromm ist bei den Schwaben Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und somit auch für die Reserve des Bundesligisten zuständig. Was Schromm bei seinem letzten Besuch im Unterhachinger Sportpark vor drei Wochen im Heimspiel gegen Schweinfurt zu sehen bekommen hatte, dürfte ihn zuversichtlich gestimmt haben. Beim 4:3 hatte sich die Abwehr der SpVgg damals alles andere als sattelfest gezeigt. Dieser Trend hat sich bei der einst besten Abwehr der Liga seit diesem Auftritt fort. Zwar blieb die SpVgg in der darauffolgenden Partie gegen Buchbach ohne ein Gegentor, zuletzt kassierte der Tabellenführer der Regionalliga Bayern beim 4:3 in Illertissen aber wieder drei Gegentreffer. Mittlerweile stellt Hachings Verfolger Würzburg (20 Gegentore) eine bessere Abwehr als der Spitzenreiter (21). Haching muss gegen die Schwaben vor allem in der Defensive sicherer stehen als zuletzt. Die Augsburger Mannschaft mit Hachings Ex-Spieler Deniz Haimerl gewann im September und Oktober in fünf von sechs aufeinanderfolgenden Partien.

Gegen das Team von FC-Trainer Tobias Strobl wird Sandro Wagner möglicherweise vorerst seinen letzten Auftritt im laufenden Jahr an der Seitenlinie haben. Der 34-Jährige ist als TV-Experte bei der Fußball-WM in Katar im Einsatz. Nach dem Auswärtsspiel in Heimstetten am 25. November wird Wagner nach Katar reisen und den Hachingern in den darauffolgenden Tagen nicht zur Verfügung stehen.

Die SpVgg hat zahlreiche Tickets für das Spiel gegen Augsburg an Kinder verteilt. Denen soll einiges geboten werden. „Wir werden alles reinschmeißen und auch für die Kids auf der Osttribüne alles geben“, verspricht Co-Trainer Thomas Kasparetti.

SpVgg Unterhaching: Vollath - Schwabl, Pisot, Zentrich, Ehlich - Skarlatidis, Stiefler, M. Welzmüller, Anspach - Hobsch, Fetsch