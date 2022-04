SpVgg Unterhaching gegen Bayreuth LIVE: Wagner-Elf will Siegesserie der Altstädter stoppen

Von: Tim Hempfling

Es ging heiß her: Rudelbildung im Hinspiel zwischen Bayreuth und Unterhaching. © IMAGO / foto2press

Am heutigen Abend trifft die Wagner-Elf auf den Tabellenführer aus Bayreuth. Dabei wollen die Hachinger ihre zuletzt gute Form bestätigen. Wir berichten im Liveticker.

Unterhaching geht nach vier Spielen ohne Niederlage selbstbewusst ins Spiel

SpVgg Bayreuth seit 15 Spielen ohne Niederlage

Wir berichten im Liveticker: Anpfiff ist am Donnerstag um 19 Uhr.

Unterhaching - Die Elf von Sandro Wagner steht vor einem schwierigen Heimspiel. Zu Gast ist nämlich der Tabellenführer aus Bayreuth. Doch auch die Hachinger sind mittlerweile gut drauf. Die letzten drei Spiele gewann die Unterhaching und befindet sich so mittlerweile auf dem fünften Tabellenplatz. „Bayreuth marschiert im Moment durch die Liga. Sie haben über die bisherige Saison am konstantesten geliefert und stehen zurecht an der Spitze. Aber morgen wollen wir ihnen die Punkte nehmen und im Sportpark behalten“, sagt der Co-Trainer Thomas Kasparetti.

Für die Altstädter ist das Spiel in Unterhaching die Generalprobe für das Top-Spiel am Ostermontag gegen den FC Bayern II. Doch die Hachinger darf man keinesfalls unterschätzen. Beim Hinspiel, das erst im Februar stattfand, setzte man sich zwar mit 2:1 durch, aber die Wagner-Elf war keinesfalls ein Selbstläufer. „Wir denken weiterhin ausschließlich an die Partie in Unterhaching. Wir wollen unsere Serie so lange wie möglich ausbauen“, sagt der Cheftrainer der Altstadt Timo Rost im Vorfeld der Partie.