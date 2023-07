SpVgg Unterhaching beim Erdinger Meister-Cup Favorit

Von Robert Gasser schließen

Unterhaching – Bühne frei für die Champions League der Amateure: Am morgigen Samstag kämpfen 29 Männer- und 16 Frauen-Teams beim Erdinger Meister-Cup um den Titel. Auf dem Gelände des TSV Gaimersheim (Oberbayern) gehen ab 11.30 Uhr beim Landesfinale neben den Qualifikanten aus den Vorrunden-Turnieren auch die Meister der bayerischen Verbandsligen an den Start.

Bei den Herren geht die SpVgg Unterhaching als Meister der Regionalliga Bayern und Drittliga-Aufsteiger als großer Favorit ins Rennen.

Allerdings: Das früher sehr beliebte Traditionsturnier scheint seinen Reiz immer mehr zu verlieren. Schon im letzten Jahr wirbelten viele kurzfristige Absagen den Turnierplan gehörig durcheinander. Auch einige der vermeintlichen Top-Vereine - der damalige Regionalliga-Champion SpVgg Bayreuth schickte beispielsweise seine U19 nach Oberbayern, Bayernliga-Meister DJK Vilzing gar nur seine III. Mannschaft – traten nur mit B- oder C-Teams an. Ob das damit in Verbindung gebracht werden kann, dass es für den Sieger kein attraktives Winter-Trainingslager im warmen Süden, sondern „nur“ mehr einen Aufenthalt in der Sportschule Oberhaching zu gewinnen gibt, sei dahingestellt.

32 Vereine sollen bei den Herren ursprünglich an den Start gehen. Aktuell sind es aber lediglich 29 Starter, falls keine weiteren Absagen hinzukommen. Von den ursprünglich qualifizierten Bezirks-Vertretern haben der FT Würzburg, die SpVgg Langerringen, der FC Julbach-Kirchdorf, die BaKi Futsal Nürnberg, die DJK Stopfenheim, die DJK Thanndorf und der 1. FC Strullendorf ihre Teilnahme gecancelt. ts/rg