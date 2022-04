Haching beißt sich oben fest

Von: Robert M. Frank

Markus Schwabl bangt um seinen Einsatz heute im Hachinger Auswärtsspiel in Illertissen. © Robert Brouczek

Die SpVgg Unterhaching trifft am Mittwoch (19 Uhr) im Nachholspiel des 31. Spieltages auswärts auf den FV Illertissen.

Unterhaching – Vor zweieinhalb Wochen war das Spiel im bayerisch-schwäbischen Landkreis Neu-Ulm wegen heftigen Schneetreibens noch ausgefallen. Im Nachholspiel stehen nicht nur die Vorzeichen für das Wetter besser, sondern auch die Formkurve der SpVgg steigt noch steiler nach oben als schon vor der ursprünglichen Spielansetzung. Die Hachinger blieben in den vergangenen fünf Spielen ungeschlagen und hatten den souveränen Spitzenreiter Bayreuth am vergangenen Donnerstag an den Rand einer Niederlage getrieben (2:2).

Die Mannschaft von Cheftrainer Sandro Wagner ist gut drauf und scheint sich im oberen Tabellendrittel der Regionalliga Bayern immer weiter festzubeißen. Mit einem Sieg in Illertissen könnten die Rot-Blauen sogar am Gegner bis auf Rang vier vorbeiziehen und die beste Platzierung seit dem achten Spieltag einnehmen. „Die Entwicklungskurve steigt und daran möchten wir in Illertissen anknüpfen, auch wenn wir um die Stärken unseres Gegners wissen“, blickt Hachings Co-Trainer Kasparetti voraus.

Lediglich aus personeller Sicht drückt bei den Hachingern der Schuh. Die eigenen U19-Spieler können zwar etwas besser eingesetzt werden als zuletzt, da die A-Junioren den Klassenerhalt in der Bundesliga bereits vorzeitig perfekt gemacht haben und Wagner nun nicht mehr so viel Rücksicht auf die U19 nehmen muss. Allerdings fehlen aus den Reihen der routinierten Spieler möglicherweise wichtige Stammkräfte für die Auswärtspartie in Schwaben. Neben den fünf weiterhin fehlenden Langzeitverletzten sind die Einsätze sowohl von Markus Schwabl (Oberschenkelzerrung) als auch von Simon Skarlatidis (Reha nach Erkrankung) fraglich. In den bisherigen neun Aufeinandertreffen haben sich die Hachinger in der Vergangenheit meist sehr schwergetan. Bei den drei Hachinger Erfolgen sprang lediglich einmal ein höherer Sieg heraus (im September 2016 gewann Haching mit 5:0).

In der Hinrunde der laufenden Saison verlor die SpVgg mit 0:2 gegen die Illertissener, die in der Winterpause ihren Top-Stürmer Semir Telalovic an Borussia Mönchengladbach II abgegeben haben. Die größte Überraschung in der laufenden Saison hatte die Mannschaft von Cheftrainer Marco Konrad Mitte März mit dem 3:1 im Halbfinale des bayerischen Toto-Pokals gegen den Drittligisten Würzburger Kicker erreicht.

Allerdings verließ der FV im Anschluss etwas die Erfolgsspur und verlor zwei Auswärtsspiele in Serie in Nürnberg und in Burghausen. Erst am vergangenen Spieltag konnte sich das Team mit einem 4:0 gegen Schlusslicht Rosenheim wieder rehabilitieren.

SpVgg Unterhaching: Darmstädter – Turtschan, Pisot, Zentrich, Lamby – Mashigo, Stiefler, Westermeier, Ehlich – Schmid, Hobsch