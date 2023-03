SpVgg Unterhaching bläst der Wind heftig ins Gesicht

Von: Robert M. Frank

Man mag gar nicht hinschauen: Unterhaching (Markus Schwabl) plagen derzeit einige Sorgen. © Robert Brouczek

Der Sturm bläst der SpVgg Unterhaching derzeit aus mehreren Richtungen heftig ins Gesicht. Zum einen wurden jüngst ausgebliebene Gehaltszahlungen für Februar bekannt. Darauf angesprochen, beschwichtigt Präsident Manfred Schwabl: „Man sollte es nicht dramatisieren.“ In der kommenden Woche werde überwiesen.

Unterhaching – Aber auch aus sportlicher Sicht herrscht nicht eitel Sonnenschein bei den Hachinger Fußballern. Nur eines der drei Spiele in diesem Kalenderjahr hat der Spitzenreiter der Regionalliga Bayern bisher gewonnen. Ein weiterer Sieg wird an diesem Spieltag nicht hinzukommen. Denn die für Samstag geplante Auswärtspartie beim TSV Aubstadt wurde abgesagt. Laut einer Mitteilung des unterfränkischen Vereins in der nördlichsten Gemeinde Bayerns lasse die aktuelle Wetterlage eine Durchführung eines Regionalliga-Spiels nicht zu. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Die Rückkehr in die Erfolgsspur wird sich bei den in der Hinrunde in der Liga klar dominierenden Hachingern somit noch mindestens eine Woche hinziehen. Am 18. März im Heimspiel gegen Verfolger Würzburg wird sich dann zeigen, wie es um die aktuelle Verfassung des Spitzenreiters bestellt ist. Zuletzt machte die Mannschaft von Sandro Wagner den Eindruck, dass die schwierigen Bedingungen um sehr verspätet gezahlte Gehälter an den Spielern nicht ganz spurlos vorbeigegangen ist. Trainer Sandro Wagner hatte bei der jüngsten 0:1-Heimniederlage am vergangenen Dienstag gegen Wacker Burghausen die Mannschaft deshalb auch in Schutz genommen und von „schwierigen Begleitumständen“ gesprochen.

In der Tat müht sich die Mannschaft derzeit beim Toreschießen. Haching hatte in den bisherigen drei Spielen des Jahres sehr viele Anläufe benötigt, um gegen Bayern II (1:2) und beim Zittersieg gegen Fürth II (1:0) überhaupt zwei Treffer zu erzielen. Im Sturm zeigte der seit drei Spielen torlose Mathias Fetsch Ladehemmung. Und auch in der Defensive wackelte die SpVgg in den vergangenen Wochen das eine oder andere Mal, insbesondere in den Schlussminuten wurde es teilweise brenzlig vor dem Tor von Schlussmann René Vollath. Zudem schadeten der SpVgg personelle Absenzen. Sowohl das verletzte Top-Talent Maurice Krattenmacher als auch der zuletzt rotgesperrte Mittelfeld-Routinier Manuel Stiefler wurden schmerzlich vermisst.

