Co-Trainer erkennt Aufwärtstrend

Von: Robert M. Frank

Teilen

Mit viel Leidenschaft bereitet Cheftrainer Sandro Wagner die SpVgg Unterhaching auf den Punktspielstart am 19. Februar gegen Bayreuth vor. © Leifer

Unterhaching – Knapp zwei Wochen vor dem Jahresauftakt am 19. Februar gegen den Regionalliga-Spitzenreiter SpVgg Bayreuth hat die SpVgg Unterhaching noch keinen bedeutenden Erfolg Testspielsieg errungen. Zuletzt setzte es für die SpVgg nach dem 3:3 im Test gegen Vorwärts Steyr die zweite Testspielniederlage. Beim Bayernligisten FC Ingolstadt II unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Sandro Wagner am Freitag mit 1:3. „Was die Ergebnisse betrifft, ist das erst einmal zweitrangig. Wir sind mit einer erhöhten Trainingsbelastung und einer hohen Ermüdung in die Partien gestartet. Da ist uns bewusst, dass das eine oder andere nicht zu einhundert Prozent klappen kann. Wir haben auch auf unsere U19-Spieler geachtet, die am Sonntag gegen Offenbach spielen mussten. Diesen Spagat haben wir ganz gut hinbekommen“, meinte Hachings Co-Trainer Kasparetti.

Bei der Partie auf dem Trainingsgelände des FC Ingolstadt stand im Vergleich zum Unentschieden gegen Steyr eine deutlich erfahrenere Anfangsformation auf dem Platz. Trotz Feldvorteilen gelang es den Hachingern allerdings in der ersten Hälfte nicht, einen Treffer zu erzielen. Auf der Gegenseite waren die „Schanzer“ effektiver und gingen bis zur Pause nach einem Doppelpack von Arian Llugiqi (18., 40.) mit 2:0 in Führung.

Florian Schmid schießt sein erste Tor für Haching

Erst im zweiten Durchgang glückte den Hachingern ein Treffer. Der nach einer Zehenverletzung erstmals wieder spielende Angreifer Patrick Hobsch legte Neuzugang Florian Schmid auf, der zum zwischenzeitlichen 1:2 traf (69.). Nach einem Freistoß des Ingolstädters Fabian Cavadias fiel dann das 3:1 für die Hausherren.

Kasparetti will in den vergangenen vier Wochen einen positiven Trend in der Mannschaft erkannt haben. „Wir hatten in den vier Wochen eine Top-Vorbereitung mit einer hohen Intensität hinter uns. Die Jungs haben von Anfang an gut mitgezogen und es macht richtig Spaß, täglich mit den Jungs auf dem Platz zu arbeiten. Wir sind bis jetzt sehr zufrieden, was die Vorbereitung betrifft“, lautete Kasparettis Zwischenbilanz. Die letzten beiden Tests vor dem Jahresauftakt am 19. Februar gegen Bayreuth sind im heimischen Sportpark am 8. Februar (19 Uhr) sowie am 12. Februar (13 Uhr) gegen den Bayernligisten TSV Landsberg und gegen den Ligakonkurrenten Wacker Burghausen angesetzt. Die Ziele für die kommenden Wochen sind für Kasparetti klar: „Uns ist wichtig, dass sich die Jungs wieder spritziger fühlen. Wir werden deshalb die Intensität anpassen, damit wir spätestens gegen Burghausen angreifen können.