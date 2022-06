SpVgg Unterhaching: Nachwuchs überzeugt international beim Cordial Cup

Die Nachwuchsmannschaften der SpVgg Unterhaching nahmen erfolgreich am Cordial Cup teil. © SpVgg Unterhaching

Die Spielvereinigung Unterhaching war mit drei Nachwuchs-Mannschaften beim Cordial Cup vertreten, einem prestigeträchtigen Turnier im Herzen der Kitzbühler Alpen: mit der U11, der U13 und der U15.

Unterhaching – Am ersten Turniertag standen die Vorrunden in den unterschiedlichen Altersklassen auf dem Programm. Während sich die Hachinger U15 als Gruppensieger und die U11 als Zweiter für die Achtelfinals qualifizieren konnten, schied die U13 denkbar knapp aus. Nach fünf Gruppenspielen hatten Sturm Graz, der FSV Mainz 05 und Haching zwar allesamt zwölf Punkte auf dem Konto, allerdings hatten die anderen beiden Teams die besseren Torverhältnisse und landeten so vor den Vorstädtern in der Tabelle.

Am zweiten Turniertag standen dann die Achtelfinals an. Gegen die Grasshopper aus Zürich konnte sich die U15 mit 3:1 nach Elfmeterschießen durchsetzen und stand so im Viertelfinale. Dort schlugen die Vorstädter den AKA Tirol und zogen ins Halbfinale gegen Red Bull Salzburg ein. Nach großem Kampf verlor die SpVgg dieses Spiel mitmit 0:1. Trotz starker Konkurenz dürfen die Hachinger C-Junioren einen hervorragenden dritten Platz feiern.

Die U11 hingegen musste sich bereits im Achtelfinale nach tollem Kampf mit 6:7 nach Elfmeterschießen gegen den FC Basel geschlagen geben. In der Trostrunde schlugen die Hachinger Talente dann freilich den Nachwuchs des FC Augsburg mit 2:1 und konnte das Turnier so mit einem Erfolgserlebnis beenden. mm