SpVgg Unterhaching: Ex-FCB-Talent Waidner verstärkt die Defensive

Neuzugang in der Hachinger Abwehr: Co-Trainer Thomas Kasparetti (r.) heißt Dennis Waidner im Sportpark willkommen. © SpVgg

Die SpVgg Unterhaching führt nach einem Viertel der Saison die Tabelle der Regionalliga Bayern an – und hat nun nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Unterhaching – Haching hat gestern die Verpflichtung von Dennis Waidner bekannt gegeben. Der 21-jährige Defensiv-Allrounder kommt trotz seines jungen Alters mit viel Profierfahrung in die Vorstadt und wird die Mannschaft von Cheftrainer Sandro Wagner für die kommenden Aufgaben in der Regionalliga Bayern verstärken.

Seine fußballerische Jugend verbrachte der gebürtige Günzburger beim SSV Ulm, ehe er als 13-Jähriger in den Nachwuchsbereich des FC Bayern München wechselte. Dort spielte er bis zu den Amateuren, wo er von 2019 bis 2021 insgesamt 30 Drittligapartien absolvierte. Anschließend schloss er sich den Würzburger Kickers an, wo er in der vergangenen Saison 2021/22 ebenfalls 30 Spiele in der 3. Liga bestritt.

Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti: „Wir sind sehr glücklich über die Verpflichtung von Dennis. Er ist ein bodenständiger Typ und sehr gut ausgebildeter Fußballer, der in seinen jungen Jahren schon viel Profierfahrung in der dritten Liga gesammelt hat. Er wird uns auf und neben dem Platz weiter helfen.“ Dennis Waidner: „Ich freue mich sehr über die bevorstehende Zeit in Unterhaching. Die Spielvereinigung ist ein Verein mit einer tollen Geschichte und hohen Ambitionen. Ich möchte mich hier persönlich sowie sportlich weiterentwickeln und der Mannschaft helfen. Ich kann es kaum erwarten auf dem Platz zu stehen und mit dem Verein Erfolge feiern zu können.“ (mm)