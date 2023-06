SpVgg Unterhaching: Der neue Trainer und die spielenden Manager

Von: Robert Gasser

Ballverliebt: Torjäger Patrick Hobsch legte im ersten Training gleich wieder mächtig los. © Robert Gasser

Zwei Wochen nach dem Aufstieg in die 3. Liga und einer dreitägigen Aufstiegs-Sause am Ballermann auf Mallorca hat die SpVgg Unterhaching gestern das Training wieder aufgenommen. Es war die erste Trainingseinheit des neuen Cheftrainers Marc Unterberger. Aktiv als Spieler auf dem Platz dabei waren auch Markus Schwabl und Kapitän Josef Welzmüller, die in die Führung des Vereins aufgestiegen sind – als spielende Manager.

Unterhaching – In der ersten vollen Trainingseinheit (die aus der A-Jugend aufgerückten Talente und Spieler, die in der erfolgreichen Aufstiegs-Relegation gegen Energie Cottbus nicht oder nur wenig zum Einsatz gekommen waren, stehen schon länger wieder auf dem Platz) hat die Mannschaft gleich wieder die immense Intensität gezeigt, die sie in die 3. Liga geführt hat. Das Training leiteten der neue Cheftrainer Marc Unterberger und seine Assistenztrainer Marc Endres, Matthias Luginger und Andreas Haidl. „Ich bin wahnsinnig froh, eine intakte, positive Mannschaft übernommen zu haben“, sagte Unterberger nach dem Training. Auf diese könne man in der 3. Liga aufbauen. Zudem würden er und sein Trainerteam neue Ideen einbringen.

Ein Problem gibt es freilich noch. Unterberger hat noch nicht die der 3. Liga erforderlichen Trainerschein des Fußballlehrers. SpVgg-Präsident Manfred Schwabl versicherte jedoch, dass er seit Oktober vergangenen Jahres mit dem DFB im Austausch stehe. Dorst stünde man der Idee einen jungen Trainer aus dem eignen Verein zum Cheftrainer zu machen, sehr positiv gegenüber. Kurzum: Unterberger wird am 4. August beim Auftakt an der Seitenlinie stehen und Unterberger den fehlenden Fußballlehrerschein machen. Haching droht allerdings eine kleine Geldstrafe.

Für ein Novum im deutschen Profi-Fußball sorgt die SpVgg mit ihren beiden spielenden Managern: Markus Schwabl übernimmt dabei den Part des Sportlichen Leiters, Kapitän Josef Welzmüller den des Technischen Leiters. Beide sind bereits seit Jahresbeginn voll in die Vereinsführung um Präsident Manfred Schwabl eingebunden und waren damit auch mittendrin im komplizierten Lizenzierungsverfahren. Ihrer Leistung in den Aufstiegsspielen tat dies keinen Abbruch. „Nach zehn Jahren wird es Zeit, dass Manni nicht mehr alles allein macht“, findet sein Sohn Markus. Mit den beiden Schwabls und Josef Welzmüller scheint die SpVgg für die Zukunft gut aufgestellt. Das engagierte Trio steht für den Verein und lebt Haching.

Der Kader der SpVgg umfasst derzeit gut 35 Spieler, darunter viele junge Talente, die erst an die erste Mannschaft herangeführt werden müssen. Fest steht, dass die Mannschaft verjüngt wird. „In den Aufstiegsspielen hatten wir einen Altersschnitt von über 30. Das war in diesen beiden Spielen genau richtig, aber auf Dauer geht das nicht. Dann bräuchten wir ja auch unser Nachwuchsleistungszentrum nicht. Die Folge: Einige gestandene Spieler werden den Verein wohl verlassen müssen, um Platz für junge Talente zu schaffen, die der Verein ins Schaufenster stellen will, um sie verkaufen zu können. Nur so kann sich Haching auf Dauer finanzieren. Wichtig ist freilich die richtige Mischung. „Man braucht eine Achse aus erfahrenen Spielern, an der sich die jungen Talente in den Spielen orientieren können“, erklärt Markus Schwabl.

Josef Welzmüller, der zweite spielende Manager, ist heiß auf die Saison. „Wir versuchen auch heuer wieder als Mannschaft eine Familie zu werden und freuen uns, wenn das gallische Dorf Haching wieder angreift.“ Die SpVgg scheint bereit.

Ansprache an die Mannschaft: Hachings Cheftrainer und sein Assistenztrainer, der erfahrene Ex-Profi Marc Endres. © Robert Gasser

Vor der Kamera agierte Hachings neuer Cheftrainer Marc Unterberger authentisch und gelassen. © Robert Gasser