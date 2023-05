Türkgücü zurück im Abstiegskampf? Haching peilt Relegation an – DFB-Präsident: „Wäre ihn zu gönnen“

Von: Patrik Stäbler, Robert M. Frank

Effektive Hachinger: Patrick Hobsch brachte die SpVgg mit seinem 25. Saisontreffer in Führung. © Imago/Ulrich Wagner

In der Regionalliga Bayern gewinnt die SpVgg Unterhaching das Derby gegen Türkgücü München. Der FC Bayern II siegt souverän. Heimstetten verliert.

München – In einem hitzigen Derby zwischen Tabellenführer Haching und Türkgücü München erhält der Regionalligakrösus Aufmerksamkeit vom DFB – und Türkgücü zwei Platzverweise. Während Bayern II ein rundum gelungener Auftritt gelingt, scheint die Luft beim designierten Absteiger Heimstetten endgültig raus zu sein.

SpVgg Unterhaching - SV Türkgücü 2:0 (1:0)

Auch im „Derby“ setzte der Spitzenreiter seine Erfolgsstory fort. Ungeachtet aller Diskussionen über die sportliche und finanzielle Zukunft gewannen die Hachinger verdient gegen einen ersatzgeschwächten Rivalen.

Türkgücü agierte zwar gefällig, aber im Abschluss viel zu harmlos. Die Hachinger diktierten das Geschehen, es fehlte diesmal allerdings die letzte Konsequenz vor dem gegnerischen Tor. Patrick Hobsch mit seinem 25. Saisontreffer (11.) und Niclas Anspach (82.) sorgten für klare Verhältnisse.

Türkgücü Münchens Hingerl sieht Rot gegen SpVgg Unterhaching

Unschön endete das Nachbarschaftsduell: Bei einer Schlägerei vor der Ersatzbank der Gäste kam es zu tumultartigen Szenen: Schiedsrichter Manuel Steigerwald zückte zweimal Rot. Die „Sünder“ Sascha Hingerl wegen einer Tätlichkeit und Trainer Alper Kayabunar wegen Betreten des Platzes dezimierten Türkgücü.

„Es war nicht unser bestes Spiel“, räumte Hachings Trainer Sandro Wagner ein, der dann eine klare Botschaft verbreitete: „Wenn wir Meister werden, dann spielen wir auch in zwei Entscheidungsspielen um den Aufstieg.“ Die Münchner müssen hingegen nach dem dritten Platzverweis innerhalb von wenigen Tagen nun auf drei wichtige Spieler verzichten und kommen den Abstiegs-Relegationsplätzen doch noch einmal etwas näher.

DFB-Präsident Neuendorf „gönnt“ Haching den Aufstieg in die 3. Liga

„Es wird noch mal knapp, 49 Punkte werden nicht reichen“, sagte Kayabunar, der in Haching auch noch auf seinen verletzt ausgefallenen Offensivspieler Maximilian Berwein verzichten musste. Unter den 2500 Zuschauern im Sportpark befand sich auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der mit Hachings Präsident Manfred Schwabl über die Fortführung des Nachwuchsleistungszentrums diskutierte.

„Der Vorsprung ist gewaltig von Haching. Es wäre ihnen zu gönnen, auf jeden Fall“, sagte Neuendorf gegenüber BFV.tv. Für den Hachinger Boss ist dies ein wichtiger Fakt bei der Lizenzvergabe bei einem eventuellen Aufstieg in die 3. Liga, die vom DFB organisiert wird. (kik)

FC Bayern München II - TSV Aubstadt 4:2 (2:1)

Bayerns Trainer Holger Seitz konnte diesmal auf die Dienste von sechs U 19-Spielern zurückgreifen, die beim Heimsieg gegen Aubstadt mithalfen. Mit Ausnahme der beiden Gegentreffer zum zwischenzeitlichen 0:1 (6.) und 2:2 (48., Foulelfmeter) gab es für Seitz nichts am Spiel seiner jungen Mannschaft auszusetzen. „Es war von der ersten bis zur letzten Minute ein geiles Spiel“, sagte ein rundum zufriedener Coach.

Die Siegermentalität und ein engagierter Auftritt der Münchner gegen starke Gäste beeindruckten ihren Trainer. Ein Doppelpack von Yusuf Kabadayi in der ersten Hälfte (25., 36.) sowie zwei Treffer in der zweiten Hälfte durch Arijon Ibrahimovic (54., Handelfmeter) und Youngster Mamin Sanyang (90.+1) ließen die Herzen der Bayern-Fans in dem temporeichen Regionalligaspiel im Grünwalder Stadion mit vielen Torchancen auf beiden Seiten höherschlagen. (rmf)

SV Heimstetten - SpVgg Hankofen-Hailing 1:2 (0:1)

Der designierte Absteiger vom SVH knüpfte nahtlos an die mauen Leistungen der jüngsten Heimspiele an – wohl auch ein Grund, weshalb sich lediglich 103 Zuschauer im Sportpark einfanden. Sie sahen eine Partie auf „sehr schlechten Niveau“, räumte Heimstettens Trainer Christoph Schmitt ein.

Seine Elf schwächte sich dabei wieder einmal durch einen frühen Platzverweis, diesmal in Form einer Gelb-Roten Karte für Sebastian Burke (39.). Kurz vor der Pause ging Hankofen durch Brian Wagner in Führung; Wagner erhöhte nach dem Seitenwechsel auch auf 0:2. Sandro Sengersdorf erzielte noch den Ehrentreffer für den SVH, der am Ende jedoch eine laut Schmitt „verdiente“ Niederlage hinnehmen musste. (ps)