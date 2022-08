SpVgg Unterhaching: Die Tabellenführung verteidigen

Von: Robert Gasser

Die Fans freuen sich mit Haching um Kapitän Seppi Welzmüller. © Sven Leifer

Unterhaching – Nach zwei sieglosen Partien hat die SpVgg Unterhaching die Gunst der Stunde genutzt und ist durch den 1:0-Sieg bei der zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth an die Tabellenspitze der Regionalliga Bayern zurückgekehrt. Cheftrainer Sandro Wagner war mit der Darbietung seiner Mannschaft zufrieden: „Es war ein zerfahrenes Spiel auf einem schwierigen Geläuf.

Mit der Struktur unseres Spieles war ich sehr zufrieden. Das Chancenverhältnis von 11:1 spricht für uns, wir haben verdient gewonnen.“

Bereits am heutigen Dienstag gilt es für Haching, den Platz an der Sonne zu verteidigen. Gegner im heimischen Sportpark ist um 19 Uhr TSV Aubstadt.

Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti vor dem Heimspiel gegen Aubstadt: „Wir haben in Fürth gegen einen schwierigen und defensiv gut eingestellten Gegner einen wichtigen Sieg geholt. Ähnliches wird uns auch gegen Aubstadt erwarten. Der TSV hat schon in der letzten Saison gezeigt, wozu sie im Stande sind und wird jetzt alles daran setzen, uns das Leben schwer zu machen. Wir wissen aber um ihre Stärken, sind gut darauf eingestellt und wollen die drei Punkte definitiv in Haching behalten.“

Neben den Langzeitverletzten fehlen bei der SpVgg Unterhaching Markus Schwabl, Sandro Porta und der frühere Deisenhofner Florian Schmid. rg