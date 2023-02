Haching droht auf ewig die Regionalliga

Von: Robert Gasser

Robert Gasser © SYSTEM

Die Bedingungen bei der SpVgg Unterhaching sind erstklassig. Der Sportpark ist ein schmuckes Stadion, die Trainingsplätze ebenso erstligareif wie die Nachwuchsarbeit. Sowohl die A-Junioren als auch die B-Junioren spielen in der 1. Bundesliga. Das kostet. Und doch kommen die neuen finanziellen Probleme der SpVgg überraschend.

Sportlich läuft es hervorragend im Sportpark. Die Mannschaft führt die Tabelle der Regionalliga Bayern an. Das Rennen um die Meisterschaft ist ein Zweikampf zwischen der SpVgg und den Würzburger Kickers, in dem Haching 15 Spiele vor Ende der Punktrunde drei Zähler vorne liegt. Der Meister muss Aufstiegsspiele zur 3. Liga bestreiten. Auch wenn es nicht leicht werden wird. Die sportlichen Chancen der SpVgg auf die Rückkehr in die 3. Liga sind relativ gut. Der Verein sollte alles daran setzen, die finanziellen Bedingen für einen möglichen Aufstieg zu schaffen. Denn als ewiger Regionalligist wird der Verein seinen immensen Aufwand nicht auf Dauer betreiben können.