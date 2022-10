SpVgg Unterhaching: Duell der besten Torjäger

Von: Robert M. Frank

Mit elf Treffern ist Patrick Hobsch bislang auch in dieser Saison Hachings gefährlichster Stürmer. © Robert Brouczek

Im Heimspiel der SpVgg Unterhaching an diesem Samstag (14 Uhr) gegen den 1. FC Schweinfurt kommt es im Unterhachinger Sportpark zu einem Duell zweier Spitzen-Torjäger.

Unterhaching – In den Reihen der SpVgg Unterhaching hat Patrick Hobsch mit elf Toren die meisten Treffer seines Teams erzielt. Und bei den Schweinfurtern hat derzeit Liga-Top-Torjäger Adam Jabiri (14 Tore) am häufigsten getroffen. Wie im Vorjahr, als der 38-jährige Jabiri 25 Saisontreffer markiert hatte und damit zu Saisonende nur knapp hinter Top-Torjäger Hobsch (28) gelandet war, ist der Stürmer mit Bundesligaerfahrung in Hoffenheim auch in der laufenden Spielzeit die absolute Lebensversicherung der Unterfranken. Knapp die Hälfte der 30 Schweinfurter Tore gehen auf das Konto des Offensiv-Routiniers.

Dementsprechend gilt es aus Hachinger Sicht den in seiner sechsten Saison bei den „Schnüdeln“ spielenden Angreifer erfolgreich auszuschalten. Eine gewichtige Rolle könnte dabei wieder der formstarke Manuel Stiefler spielen. Der 34-jährige Routinier mit Zweitliga-Erfahrung ist nach zwei Spielen Verletzungspause mittlerweile seit zwei Partien wieder zurück in der Startelf. Diese Rückkehr des in der laufenden Saison gut aufgelegten defensiven Mittelfeldspielers hat sich insbesondere in der Hachinger Defensive in den vergangenen Spielen bemerkbar gemacht. Vier Gegentore in den vergangenen sieben Partien sprechen hier eine deutliche Sprache. Nur einmal hatte es – gegen Vilzing ohne den verletzt fehlenden Stiefler – zwei Gegentore gesetzt.

Vor diesem Hintergrund blickt Haching als derzeit beste Abwehr der Liga (15 Gegentore) gebannt auf die Rückkehr eines weiteren Defensiv-Stammspielers. Vizekapitän Markus Schwabl wurde zuletzt in Rain wieder eingewechselt. Der 32-jährige Rechtsverteidiger dürfte bald wieder ein Startelf-Kandidat sein.

Insgesamt gilt es zudem für die SpVgg, sich von ihrer zuletzt mäßigen Leistung beim Unentschieden in Rain zu rehabilitieren. Im Vergleich zum enttäuschenden Remis beim Abstiegskandidaten sollte der Spitzenreiter vor allem diesmal die sich bietenden Torchancen gegen Schweinfurt effektiver verwerten als zuletzt. Co-Trainer Thomas Kasparetti ist zuversichtlich, dass dies gelingt: „Wir haben das Spiel vom vergangenen Wochenende gegen Rain analysiert und aufgearbeitet. Wir spielen nun aber ein neues Spiel gegen einen anderen Gegner und haben uns dementsprechend diese Woche auf Schweinfurt gut vorbereitet.“

SpVgg Unterhaching: Vollath - Waidner, Pisot, Zentrich, Ehlich - Mashigo, Anspach, Stiefler, Krattenmacher - Hobsch, Fetsch . Robert M. Frank / rmf