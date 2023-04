SpVgg Unterhaching eilt in Riesenschritten der Meisterschaft entgegen

Von: Robert M. Frank

Haching (l. Viktor Zentrich) ließ beim 2:0 in Ansbach nichts anbrennen und feierte den 7. Sieg in Folge. © Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching setzt sich beim Arbeitssieg in Ansbach mit 2:0 (1:0) durch und hält den Abstand zu Verfolger Würzburg.

Unterhaching – Ein nächster Schritt in Richtung Meisterschaft ist gemacht für die SpVgg Unterhaching. Die Hachinger legten am 33. Spieltag mit beim hart umkämpften Auswärtssieg bei der SpVgg Ansbach den siebten Erfolg in Serie nach. Nachdem die Würzburger Kickers als Verfolger des Spitzenreiters der Regionalliga Bayern wie erwartet gegen Schlusslicht Heimstetten keine Punkte hatten liegen lassen, bleibt der Vorsprung gleich. Nach dem 25. Saisonerfolg benötigt die SpVgg mindestens noch sieben Zähler in den verbleibenden fünf Spielen, um sich vorzeitig den Titel zu sichern. „Wir sind zufrieden, auch wenn es Optimierungsbedarf gibt“, lautete das nüchterne Fazit von Hachings Trainer Sandro Wagner.

In der Partie in Mittelfranken ließ Haching den Gastgebern wenig zwingende Torchancen zu. Auf der anderen Seite konnte Haching in der Offensive seine Qualität ausspielen. So erzielten die Gäste auch früh den ersten Treffer. Hachings Simon Skarlatidis flankte aus dem rechten Halbfeld punktgenau auf Christoph Ehlich, der per Kopfball das 1:0 markierte (15.). Dieser frühe Vorsprung verlieh dem Tabellenführer Sicherheit, allerdings brachte Wagners Team bis zum Seitenwechsel ebenso wie die primär auf die Defensive bedachte Heimelf keine Torchancen mehr zustande.

Im zweiten Durchgang blieb Haching das stärkere Team und Niclas Anspach verpasste den zweiten Treffer. Auch die Gastgeber wurden offensiv nun etwas gefährlicher, konnten ihrerseits allerdings Hachings Schlussmann René Vollath nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen. In der Schlussphase setzte sich der eingewechselte Stephan Hain dann im Strafraum durch wurde per Foulspiel gestoppt. Den fälligen Elfmeter traf Liga-Top-Torjäger Patrick Hobsch zum 2:0 (78.). Der Hachinger Auswärtssieg war mit dem 24. Saisontreffers von Hobsch besiegelt. Auf einen Ausblick in Richtung der nun immer wahrscheinlich werdenden Meisterschaft ließ sich Wagner nach dem Spiel nicht ein. „Ich war nur fokussiert auf das Spiel gegen Ansbach. Klar liest du die Tabelle. Oberstes Ziel ist weiterhin die Meisterschaft zu gewinnen“, so Wagner. Zwei Siegen und ein Unentschieden in den verbleibenden Heimspielen würden den Hachingern mittlerweile reichen. Der Hachinger Trainer ließ sich in der Pressekonferenz in Ansbach auch auf Nachfragen Das Wort Relegation oder der Aufstieg in die 3. Liga kamen im Ausblick des ehemaligen Bundesligaspielers nicht vor. „Wir gehen kleine Schritte und der nächste Schritt ist gegen Türkgücü. Außerdem bin ich kein großer Freund von zu weit nach vorne schauen.“

SpVgg Ansbach – SpVgg Unterhaching 0:2 (0:1)

SpVgg Ansbach: Heid - Karakas (63. Landshuter), Bayerlein, Dietrich, Schelhorn (79. Sauerstein), Seefried, Schmidt (87. Paunescu), Brekner, Abadijew (71. Herzner), Weeger, Marx (71. Delzner) SpVgg Unterhaching: Vollath - Zentrich, Pisot, J. Welzmüller, Ehlich - Skarlatidis (60. Anspach), Stiefler, Waidner (83. Westermeier), Maier (60. Mashigo) - Hobsch (79. Schmid), Fetsch (69. Hain) Tore: 0:1 Ehlich (15.), 0:2 Hobsch (78., FE) Gelbe Karten: Karakas, Bayerlein, Heid / Stiefler, Anspach, VollathSchiedsrichter: Christopher Knauer (Isling) Zuschauer: 1.871