Haching: Ein Aussetzer zu viel gegen den Angstgegner

Teilen

Gedränge vor dem Burghausener Tor: Matthias Fetsch ist zweiter Sieger beim Kopfball mit Gäste-Torhüter Markus Schöller. © Robert Brouczek

Es bleibt dabei, der SV Wacker Burghausen ist weiter der Angstgegner der SpVgg Unterhaching. Seit der Datenerfassung durch den Bayerischen Fußball-Verband 2012 gab es in 16 Partien elf Siege der Oberbayern.

Unterhaching – In einem Nachholspiel der Regionalliga Bayern am Dienstagabend (wir berichteten) im Sportpark fand die Serie eine Fortsetzung, denn das Team von Trainer Hannes Sigurdsson entführte mit dem 1:0 drei Punkte. Die Hachinger Bilanz nach der Winterpause, mit einem Sieg und zwei Niederlage, fällt dagegen negativ aus. Der SV Wacker holte aus drei Partien neun Punkte und kassierte 2023 noch keinen Gegentreffer!

Die 1000 Zuschauer rauften sich die Haare, denn die Gastgeber hatten ein deutliches Plus an Spielanteilen, Chancen am Fließband, aber einen Aussetzer in der Defensive. In der 15. Minute erzielte Andrija Bosnak den entscheidenden Treffer für den SV Burghausen, der bis auf wenige Konter eine heiße Abwehrschlacht lieferte. „Jetzt hat uns Burghausen in dieser Saison insgesamt sechs Punkte abgenommen“, sagt der Hachinger Trainer Sandro Wagner, der den Gegner lobte, aber auch eigene Schwächen ansprach: „Wir hatten sechs hundertprozentig Chancen, waren aber nicht zielstrebig genug uns fehlte der Hunger, um die Partie noch einmal rumzureißen“.

Ich will die Schiedsrichterin nicht kritisieren, doch die Ansetzung für dieses Spitzenspiel der Regionalliga konnte ich nicht nachvollziehen.

Aber der Ex-Nationalspieler wollte mit seinem Team, trotz der bitteren Heimpleite, nicht ins Gericht gehen: „Die Niederlage war irgendwie überflüssig, denn die Mannschaft hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht, aber die Spieler haben es derzeit auch nicht einfach, es gibt schwierige Begleitumstände.“ Damit wies Wagner wohl auf die Gerüchte, um die wirtschaftlichen Probleme der Spielvereinigung hin.

Ein schweres Amt hatte auch die Schiedsrichterin Angelika Söder, die im Frauenfußball zu den Besten im Bereich des DFB gehört, aber an diesem Abend doch überfordert wirkte, weil sich im Fünf-Minuten-Rhythmus ein Akteur auf dem Boden wälzte und die ständigen Reklamationen den Spielfluss erheblich störten. Mit vielen Karten versuchte die 33-Jährige, die übermotivierten Männer zu zügeln. Allerdings vergeblich, denn die raffinierten Gäste zermürbten die Unterhachinger mit viel Zeitspiel. „Ich will die Schiedsrichterin nicht kritisieren, doch die Ansetzung für dieses Spitzenspiel der Regionalliga konnte ich nicht nachvollziehen“, sagt Wagner, der mit seiner Mannschaft am Samstag in Aubstadt antreten muss. (KLAUS KIRSCHNER)