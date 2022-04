SpVgg Unterhaching: Eine echte Standortbestimmung

Von: Robert M. Frank

Teilen

In den letzten Wochen darf sich Hachings Trainer Sandro Wagner über einen echten Aufwärtstrend seiner Mannschaft freuen. © Robert Brouczek

Im Auswärtsspiel an diesem Samstag (14 Uhr) beim FC Schweinfurt kann sich die SpVgg Unterhaching gegen die nächste Top-Mannschaft der Regionalliga Bayern beweisen.

Unterhaching – In den vergangenen Wochen hatten sich die Hachinger insbesondere gegen die Spitzenmannschaften in besonders starker Form gezeigt. Den souveränen Spitzenreiter Bayreuth (2:2) hatte die SpVgg nach einer 2:0-Führung bis kurz vor dem Spielende an den Rand einer Niederlage gedrängt. Im Nachholspiel unter der Woche glückte der Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner ein 2:0-Auswärtssieg beim Tabellenfünften Illertissen. Und auch den kommenden Gegner hatten die Hachinger vor rund fünf Wochen fast bezwungen. Im Hinspiel gegen den Tabellendritten führten die Rot-Blauen ebenfalls und erreichten am Ende ein respektables 1:1. Seit jenem Remis im Unterhachinger Sportpark haben die Hachinger fünf Mal in Serie gewonnen.

Auf der Gegenseite stehen die Vorzeichen bei den Unterfranken ganz anders als beim ersten Aufeinandertreffen der laufenden Saison. Cheftrainer Tobias Strobl wurde Ende März beurlaubt. Unter dem neuen Trainer Jan Gernlein sprangen in drei Spielen zumindest zuletzt zwei Siege hintereinander gegen Pipinsried (3:0) und beim SV Schalding-Heining (2:0) heraus. Allerdings hatte der ehemalige Schweinfurter Co-Trainer in seinem ersten Spiel auch nicht verhindern können, dass sein Team im Spitzenspiel beim FC Bayern München II mit 1:5 unter die Räder kam. Die mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestarteten Schweinfurter um ihren Top-Torjäger Adam Jabiri (24 Saisontore) bleiben seit Jahresbeginn weit hinter ihren eigenen Erwartungen zurück Auch vor diesem Hintergrund bietet sich den Hachingern eine gute Chance auf den nächsten Erfolgscoup gegen ein Spitzenteam. „Wir möchten unsere Serie ausbauen und drei Punkte mitnehmen. Schweinfurt gegen Haching war schon immer ein heißes Duell, da freuen wir uns drauf“, so Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti.

Aus personeller Sicht hat sich die Lage bei der SpVgg kaum entspannt. Neben den fünf Langzeitverletzten fällt Markus Schwabl wegen einer Oberschenkelverletzung weiterhin aus. Sandro Porta fehlt zudem gelbgesperrt. Lediglich der von einem Hexenschuss rehabilitierte Torwart Kevin Darmstädter steht prinzipiell wieder zur Verfügung. Dieser dürfte aber nach seiner knapp zweiwöchigen Pause Hannes Heilmair noch einmal den Vortritt überlassen müssen.

SpVgg Unterhaching: Heilmair - Bauer, Pisot, Zentrich, Lamby - Mashigo, Siefler, Westermeier, Ehlich - Schmid, Hobsch