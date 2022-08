Elf besondere Spiele – Markus Schwabl erinnert sich

Blumenstrauß und Urkunde: Markus Schwabl (Mitte) wird für sein 250. Spiel im Trikot der SpVgg Unterhaching geehrt von Präsident und Vater Manfred Schwabl und Vizepräsident Peter Wagstyl. © Leifer

Markus Schwabl hat am Dienstag im Regionalliga-Spiel gegen den SV Heimstetten sein 250. Pflichtspiel für die Profimannschaft der SpVgg Unterhaching absolviert. Der 31-jährige Außenverteidiger beantwortet dem Merkur Fragen nach Erinnerungen zu elf Einsätzen bei besonderen Spielen im Trikot der Hachinger.

1. Heimspiel gegen den VfL Osnabrück am 22. August 2009 (1:0)

„Da wurde ich das erste Mal eingewechselt, damals von Trainer Ralph Hasenhüttl.“ (Hinweis: Schwabls erste acht Spielminuten)

2. Auswärtsspiel (Pokal) beim SV Mering am 23. September 2009 (8:9 n.E.)

„Zu diesem Pokalspiel in der ersten Runde hat Ralph Hasenhüttl viele junge Spieler hingeschickt. Bei diesem Spiel gab es kein Flutlicht und wir haben dann in der Dämmerung im Elfmeterschießen verloren. Das war sehr bitter.“ (Hinweis: Aus im bayerischen Toto-Pokal gegen den unterklassigen SV Mering)

3. Heimspiel gegen den FC Rot-Weiß Erfurt am 7. Februar 2010 (1:1)

„Da hat mich einen Tag vor dem Spiel Ralph Hasenhüttl angerufen und mir mitgeteilt, dass ich das erste Mal von Anfang an spielen werde. Ich bin dann zum Laufen gegangen und war dabei so nervös, dass ich gar nicht wusste, was ich machen soll.“ (Hinweis: das erste Spiel in der Startelf)

4. Heimspiel gegen den SV Werder Bremen II am 21. März 2010 (0:1)

„Da habe ich eine Gelb-rote Karte bekommen. Bei der zweiten Gelben Karte habe ich einen Ball abgelaufen und nach einem Schubser vom Gegenspieler mit der Hand verärgert auf den Boden geschlagen. Der Schiedsrichter hat das als Schiedsrichterbeleidigung aufgefasst. Damals habe ich die Welt nicht mehr verstanden.“ (Hinweis: der erste Platzverweis/Gelb-rote Karte)

5. Heimspiel gegen den SV Werder Bremen II am 5. März 2011 (2:0)

„Da habe ich mein erstes Tor geschossen. Das war eigentlich ein Querpass zu Robert Zillner gewesen, der mir abgerutscht und dann ins Tor geflogen ist.“ (Hinweis: Markus Schwabl schießt sein erstes Tor für die Hachinger Profimannschaft)

6. Auswärtsspiel (Pokal) beim SC Eltersdorf am 9 Mai 2012 (4:3)

„Das war mein erstes Toto-Pokal-Finale, das wir dann auch gewonnen haben. Das war sehr geil.“ (Hinweis: 1. Pokalsieg im Finale des bayerischen Toto-Pokals)

7. Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld am 23. Februar 2013 (0:3)

„Das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Aber das war dann natürlich ein super Einstand.“ (Hinweis: erstmals mit Kapitänsbinde)

8. Heimspiel gegen den FC Rot-Weiß Erfurt am 23. Mai 2015 (0:1)

„Das war damals der Abstieg aus der 3. Liga. Bei diesem Spiel konnte ich wegen einer Erkältung nicht mitspielen. Das war das schlimmste Spiel mit der schlimmsten Mannschaft, die ich je erlebt habe. Damals hätte man meinen können, dass sich der eine oder andere Spieler über den Abstieg gefreut hat.“ (Hinweis: Drittliga-Abstieg in der Saison 2014-2015 am letzten Spieltag)

9. Heimspiel gegen den SV Wehen-Wiesbaden am 28. November 2020 (2:1)

„Da habe ich einen Ball zunächst abgegrätscht und eine Torvorlage gegeben. Und danach habe ich noch ein weiteres Tor aufgelegt und war am Ende Spieler des Spieltages.“ (Hinweis: das erste Spiel mit zwei Torvorlagen)

10. Auswärtsspiel beim VfB Lübeck am 27. Januar 2021 (0:1)

„Da wurden mir zwei Schneidezähne ausgeschlagen und ich habe zum 0:1-Endstand einen Elfmeter verursacht. Dieses Spiel war der Wahnsinn.“ (Hinweis: Verletzungspech und verschossener Elfmeter)

11. Auswärtsspiel (Pokal) beim TuS Feuchtwangen am 09. Mai 2022 (3:5 n.E.)

„Das war sozusagen die Steigerung vom damaligen Pokalaus in Mering. Eine sehr unnötige Niederlage.“ (Hinweis: Erstrunden-Aus im bayerischen Toto-Pokal gegen den unterklassigen Bezirksligisten).

(Die Fragen stellte Robert M. Frank.)