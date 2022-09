SpVgg Unterhaching fährt mit viel Respekt nach Nürnberg - „Beste zweite Mannschaft der Liga“

Von: Robert M. Frank

Teilen

Sicherer Rückhallt der SpVgg Unterhaching: René Vollath wurde beim 1. FC Nürnberg ausgebildet. © imago

Die SpVgg Unterhaching möchte im Auswärtsspiel an diesem Samstag (14 Uhr) gegen den gut aufgelegten 1. FC Nürnberg II wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.

Unterhaching – Für die SpVgg Unterhaching wartet nach dem unglücklichen 1:2 zuletzt gegen die SpVgg Hankofen-Hailing am elften Spieltag mit dem 1. FC Nürnberg II auswärts der nächste Angstgegner. Die Franken haben in dieser Saison bereits starke Ergebnisse erzielt, darunter vor knapp zwei Wochen ein 8:1 gegen den derzeitigen Tabellenvierten Vilzing. Wenngleich die Mannschaft von Trainer Cristian Fiel zuletzt mit 0:1 in Aschaffenburg verlor, erwarten die Hachinger einen formstarken Gegner. „Für mich ist Nürnberg die beste zweite Mannschaft der Liga“, sagt Hachings Stammtorwart René Vollath.

Für den 32-jährigen Schlussmann der Hachinger ist es ein besonderes Spiel. Der gebürtige Amberger hat im Nürnberger Nachwuchsleistungszentrum vier Jahre seiner fußballerischen Ausbildung verbracht, bevor er seine Profi-Karriere startete. „Ich freue mich auf das Spiel“, blickt Hachings Nummer eins voraus. Vollath ist zuversichtlich, dass Haching nach der zuletzt unglücklichen Heimniederlage gegen Hankofen-Hailing wieder in die Erfolgsspur zurückkehrt. Allerdings muss der Schlussmann des Spitzenreiters der Regionalliga Bayern vor dem Spiel gegen seinen Ex-Verein etwas zähneknirschend auf eine sehr unglückliche persönliche Statistik verweisen. „Ich habe bisher alle fünf Spiele gegen Ex-Vereine verloren“, erzählt Vollath. Als schlechtes Omen soll dies in der Partie gegen den aktuellen Tabellenfünften nicht dienen. „Hoffentlich klappt es jetzt gegen Nürnberg das erste Mal“, meint Vollath.

Aus statistischer Sicht erweisen sich die Nürnberger jedenfalls als ein kleiner Hachinger Angstgegner. In den sechs Duellen seit 2012 sprangen lediglich drei Siege für die SpVgg heraus. Insbesondere in der Vorsaison haben sich die Hachinger die Zähne ausgebissen. Nachdem es in der Hinrunde auswärts eine heftige 1:5-Niederlage gesetzt hatte, kam die SpVgg im Rückspiel im Unterhachinger Sportpark nicht über ein 1:1 hinaus. Gegen den aktuellen Tabellenfünften wartet im Vergleich zum letzten Aufeinandertreffen rund um Top-Torjäger Leonardo Vonic (6 Tore) ein verändertes Personal auf dem Feld. Bei den Hachingern bleibt dennoch eine Portion Respekt bestehen. „Welche Spieler beim Gegner letztendlich auf dem Platz stehen werden, ist bei Zweitvertretungen immer schwer vorauszusagen. Die Spielweise bleibt jedoch meist die gleiche und darauf haben wir uns in dieser Woche gut vorbereitet“, meint Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti.