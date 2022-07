SpVgg Unterhaching: Wiedersehen mit Ex-Trainer Claus Schromm

Von: Robert M. Frank

Die SpVgg Unterhaching muss mit Trainer Sandro Wagner die Pokal-Blamage vergessen machen. © Robert Brouczek

Für die SpVgg Unterhaching steht im Regionalliga-Auswärtsspiel an diesem Samstag (14 Uhr) beim FC Augsburg II Wiedergutmachung an für das blamable Pokal-Aus unter der Woche beim Bezirksligisten TuS Feuchtwangen.

Unterhaching – Im Vergleich zur Niederlage in Mittelfranken, bei der die Hachinger mit einer besseren B-Elf aufliefen, dürfte der Spitzenreiter der Regionalliga Bayern wieder eine ganz andere Besetzung.

Nämlich eine ähnliche Formation, die sich bei den zwei Siegen in den ersten beiden Saisonspielen gegen Buchbach (3:1) und Illertissen (4:0) in einer guten Verfassung präsentiert hatte.

In diesem Zusammenhang blickt Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti weniger zurück auf die jüngste Pleite denn vielmehr auf die Partie in Augsburg voraus. Cheftrainer Sandro Wagner habe „direkt im Anschluss an das Pokal-Aus deutliche Worte gefunden“, so Kasparetti. „Wir konzentrieren uns jetzt voll und ganz auf Augsburg. Uns erwartet eine verjüngte Mannschaft mit einem sehr guten neuen Trainer,“

Der neue Trainer bei der Augsburger Bundesliga-Reserve ist ein altbekanntes Gesicht. Beim FCA II trägt seit Saisonbeginn der im Vorjahr noch bei Ligakonkurrent FC Schweinfurt im Dienst stehende Tobias Strobel als Cheftrainer die Verantwortung. Auch die sportliche Leitung wird von einem langjährigen Hachinger überwacht: Claus Schromm, einst viele Jahre Chefcoach in Unterhaching, ist als Cheftrainer Nachwuchs auch für die Augsburger U23 in der Regionalliga zuständig. Zudem befindet sich mit Verteidiger Deniz Haimerl (19) ein Spieler im Kader, der in der abgelaufenen Saison noch das Hachinger Trikot trug.

Der FCA II ist in dieser Saison schlecht aus den Startlöchern gekommen. Der Vorjahres-Neunte, der 13 Abgänge mit neun Neuzugängen aufgefüllt hat, hat sowohl den Saisonauftakt gegen den Aufsteiger DJK Vilzing (2:3) als auch das Auswärtsspiel bei Viktoria Aschaffenburg (1:2) verloren. Die Folge: Platz 16 in der Tabelle.

„Es ist nie einfach, gegen eine Bundesliga-Zweitvertretung zu spielen. Da spielst du immer gegen gut ausgebildete, hungrige Spieler und weißt im Vorhinein zudem nie, welche Mannschaft letztendlich auf dem Platz stehen wird, ob es Spieler aus dem NLZ oder aus dem Profikader sind“, warnt Thomas Kasparetti davor, die Augsburger Reserve zu unterschätzen.

Die Reise nicht mit antreten werden neben den beiden Langzeitverletzten Stephan Hain und Dominik Stahl auch die noch angeschlagenen Hachinger Maximilian Welzmüller, Tizian Zimmermann und Florian Roggermeier. (Robert M. Frank)

SpVgg Unterhaching: Vollath - Schwabl, Pisot, Zentrich, Lamby - Mashigo, Stiefler, Ehlich, Maier - Hobsch, Fetsch