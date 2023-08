SpVgg Unterhaching gegen FC Augsburg LIVE: Gelingt den Hachingern die große Überraschung?

Von: Simon Jacob

Teilen

Raphael Schifferl und die SpVgg Unterhaching träumen vom Einzug in die 2. Runde des DFB-Pokals. © IMAGO/Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching empfängt in der ersten Runde des DFB-Pokals den Bundesligisten FC Augsburg. Der Drittliga-Aufsteiger träumt von der Pokal-Sensation.

DFB-Pokal 1. Runde: SpVgg Unterhaching gegen FC Augsburg

Historie: Die SpVgg Unterhaching kam zuletzt in der Saison 2015/16 über die erste Runde des DFB-Pokals hinaus. Das letzte Erstrunden-Aus des FC Augsburg ist auf das Jahr 2019 datiert (1:2 gegen SC Verl).

Anpfiff: Wir berichten am Sonntag, 13. August, ab 15:30 Uhr aus dem Sportpark im Live-Ticker.

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching geht als großer Underdog in das bayerische DFB-Pokal-Duell mit dem FC Augsburg. Aussichtslos ist die Situation des Drittliga-Aufsteigers jedoch keineswegs. Hat der Pokal doch, wie wir alle wissen, seine eigenen Gesetze. Erstes Opfer dieser Gesetzmäßigkeiten wurde der SV Werder Bremen. Am Samstag schied der Bundesligist in einem hochdramatischen Spiel mit 2:3 bei Viktoria Köln aus. Dass die Rheinländer ebenfalls in der dritten Liga kicken, dürfte den Hachingern zusätzlich Mut machen.

SpVgg Unterhaching startet mit Remis gegen SSV Jahn Regensburg in die neue Spielzeit

Anders als in Augsburg hat die neue Saison in Unterhaching bereits begonnen. Am vergangenen Samstag holte die SpVgg zum Auftakt in die 3. Liga ein 1:1 bei Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg und überzeugte mit Leidenschaft und Kampfgeist. Auf genau diese Tugenden wird es auch heute im DFB-Pokal gegen den FCA ankommen.

Die Fuggerstädter spielten eine ordentliche Vorbereitung auf die neue Saison. Zwar verloren sie ihre letzten beiden Testspiele in Italien gegen US Salernitana (1:2) und den SSC Neapel (0:1), zuvor blieben sie aber fünfmal ungeschlagen und besiegten unter anderem Ajax Amsterdam mit 3:1.

Zuletzt trafen Unterhaching und Augsburg in der Saison 2006/07 in der 2. Bundesliga aufeinander. Damals gewann der FCA beide Duelle und Haching stieg am Saisonende ab. Für den letzten Sieg der Spielvereinigung müssen wir sogar bis ins Jahr 2003 zurückgehen. Am Sonntag, 13. August, soll der nächste hinzukommen. Anpfiff ist um 15:30 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (Simon Jacob)