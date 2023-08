„Wir sind so ein geiler, eingespielter Haufen“: Haching gelingt Überraschungssieg gegen FC Augsburg

Von: Louisa Genthe

Nach dem Sieg gegen Bundesligist Augsburg ist die Freude im Sportpark riesig. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Am Sonntag gelang der SpVgg Unterhaching die Überraschung im DFB-Pokal. In der ersten Runde besiegten die Vorstädter den Bundesligisten FC Augsburg.

Unterhaching – Die letzten Minuten hatten es in sich. Die Zuschauer standen auf ihren Plätzen, Fangesänge hallten durch den Sportpark in Unterhaching. Der FC Augsburg versuchte nochmal, sich mit aller Kraft gegen die starke Hachinger Defensive durchzusetzen. Dann ertönte der erlösende Schlusspfiff und der Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals war perfekt. Ein verdienter Sieg für die Spielvereinigung an diesem Nachmittag.

Von Beginn an zeigte sich die Mannschaft von Trainer Marc Unterberger aufmerksam und willensstark. Und die Hachinger nutzen die Chancen, die sich ihnen boten. Matthias Fetsch war es, der seine Farben in der 29. Minute in Führung brachte. Nach dem Treffer biss sich die SpVgg weiterhin durch und kämpfte weiter gegen den Bundesligisten an, der besonders gegen Ende den Druck um einiges erhöhte.

Der eingewechselte Boipelo Mashigo besiegelt den Sieg für die SpVgg Unterhaching

In einer hitzigen Nachspielzeit traf der kurz zuvor eingewechselte Boipelo Mashigo dann zur Entscheidung: Nach einem weiten Ball lief er fast alleine auf den Augsburger Torwart zu. Ein kurzer Haken um den gegnerischen Verteidiger und der 20-Jährige schob den Ball links ins lange Eck.

Für Matthias Fetsch war es ein unglaublich erfolgreicher Nachmittag. Zusätzlich zu seinem Tor gegen seinen Ex-Klub wurde der Stürmer nach Abpfiff zum „Man of the match“ gekürt. „Ich glaube, dass der Tag für mich persönlich einiges mitgebracht hat: Nach vielen Jahren mal wieder im DFB-Pokal zu spielen, gegen meinen Ex-Verein, den FCA, das Tor und dann die Trophäe“, sagt Fetsch im Interview nach dem Spiel.

Familiärer Zusammenhalt als Hachinger Erfolgsrezept

Der Aufsteiger aus der Regionalliga besiegte am Sonntag einen Bundesligisten. Auf die Frage, was die Mannschaft so besonders mache, findet Fetsch eine klare Antwort: „Wir sind so ein geiler, eingespielter Haufen. Wir sind schon fast eine Familie, muss man ehrlich sagen.“

Auch Trainer Marc Unterberger ist nach Abpfiff begeistert von seiner Mannschaft: „Ich bin wahnsinnig froh, wahnsinnig stolz auf die Jungs.“

Fokus der SpVgg Unterhaching liegt weiterhin auf Klassenerhalt

Trotz der ganzen Euphorie nach der Pokal-Sensation setzt Unterberger den Fokus auf den Verbleib in der 3. Liga: „Wir freuen uns heute eine Runde weiter gekommen zu sein, auch finanziell. Aber für uns gehts ganz klar um den Klassenerhalt“. Nächsten Samstag empfängt die Spielvereinigung den SSV Ulm. „Mit Ulm kommt ein anderer Aufsteiger, das ist ein anderer Wettbewerb. Wenn du die großen Gegner schlägst, dann ist das nächste Spiel immer das, wo du eine gute Mischung finden musst“, sagt Unterberger.

Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt den Hachingern nicht. Bevor es nach Ulm geht, gastieren die Vorstädter am Dienstag in der zweiten Runde des bayerischen Toto-Pokals beim FC Schwabing. „Den dürfen wir an dieser Stelle überhaupt nicht vergessen. Das ist für uns die Grundvoraussetzung, sich wieder für den DFB-Pokal zu qualifizieren“, warnt Unterberger.

Gefeiert wurde nach dem Sieg über Augsburg natürlich dennoch, dahinter steht auch der Trainer: „Wenn du eine Runde weiter kommst, dann musst du feiern“. (Louisa Genthe)