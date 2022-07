SpVgg Unterhaching klettert mit 4:0-Heimsieg an die Tabellenspitze

Von: Robert M. Frank

Teilen

Ausgelassene Stimmung herrschte im Hachinger Sportpark beim ersten Saisonheimspiel der SpVgg (4:0 gegen Illertissen). © brouczek

Die SpVgg Unterhaching besiegte den FV Illertissen mit 4:0 im heimischen Stadion. Damit ist die SpVgg Tabellenführer in der Regionalliga.

Unterhaching – Vor dem 4:0 (1:0)-Heimsieg der SpVgg Unterhaching gegen den FV Illertissen bildete sich im Unterhachinger Sportpark auch noch nach dem Anpfiff des Regionalligaspiels eine große Schlange an Zuschauern vor der Tageskasse. Den kurzfristigen Ansturm auf Tickets für das erste Hachinger Heimspiel der Saison innerhalb einer kurzen Zeitspanne konnten die Veranstalter nur schwer koordinieren.

Im Vergleich zu den Menschenmassen vor dem Stadion hatten die Hachinger die Ordnung auf dem Rasen wesentlich besser in der Hand. Das Team von SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner zeigte gegen Illertissen in der ersten Halbzeit zwar noch etwas Anlaufschwierigkeiten, bekam die Partie vor 1350 Zuschauern aber mit zunehmender Spieldauer immer besser in den Griff. Am Ende stand ein hohes Resultat zu Buche, welches Wagner aufgrund der durchschnittlichen Leistung seines Teams in der ersten Hälfte allerdings nicht zufriedenstellte. „Wir sind noch nicht so weit, wie uns andere sehen“, resümierte Wagner.

Sehenswerter Distanzschuss von Mashigo brachte Hachinger in Führung

Insgesamt zeigte sich der Favorit gegen die Mannschaft aus Schwaben in der Anfangsphase noch zu ungeduldig und leistete sich viele Fehlpässe. Nach einer guten Gäste-Chance (2.) und einem ersten Schussversuch des stark aufgelegten Hachinger Innenverteidigers David Pisot aus spitzem Winkel (6.) wurde Haching erst nach der Anfangsviertelstunde etwas stärker. Doch bei Schüssen von Ben Westermeier (18.) sowie zwei Kopfbällen von Angreifer Patrick Hobsch (25.) und Manuel Stiefler (38.) sprang noch nichts Zählbares heraus. Erst Boipelo Mashigo konnte mit einem sehenswerten Distanzschuss die Führung zum 1:0 besorgen (39.).

„Wir haben den alten Fehler begangen, dass wir zu viel zu schnell wollten.“

Das Tor stellte den Trainer in Halbzeitpause allerdings nicht zufrieden. Dass der gut aufgelegte Hachinger Torwart mit zwei starken Paraden in der Nachspielzeit den Ausgleich verhindert hatte, passte in Wagners Bild der etwas fahrig spielenden Hausherren. Wagner nahm für die zweite Hälfte prompt einen Dreifachwechsel vor. „Wir haben den alten Fehler begangen, dass wir zu viel zu schnell wollten“, sagte Wagner mit Verweis auf den einen oder anderen unnötigen Fehlpass.

Nach dem Seitenwechsel legte Haching einen Zahn zu. Mit dem schönen Kopfballtor Mathias Fetsch zum 2:0 nach einer mustergültigen Flanke des starken Mittelfeldspielers Sebastian Maier (51.) sowie eines Traumtores des zur Halbzeit gebrachten Simon Skarlatidis per Fernschuss zum 3:0 (61.) kamen die Hausherren auf die gewünschte Erfolgsspur. Während die Gäste resignierten, erhöhte Hobsch nach Zuspiel von Skarlatidis auf 4:0 (64.).

„Die Unterstützung der Fans war überragend.“

Der zweite Saisonsieg bescherte, neben der Übernahme der Tabellenführung in der Regionalliga Bayern, den Spielern einen euphorischen Ausklang des Spieltages vor dem eigenen Fanlager . Wagners Fazit: „Die Unterstützung der Fans war überragend und man hat gemerkt, dass genauso wie bei der Mannschaft auch bei den Zuschauern eine große Vorfreude herrscht. Am Anfang haben wir uns ein bisschen schwergetan, aber in der zweiten Halbzeit haben wir den Zuschauern dann wieder etwas geboten.“ (ROBERT M. FRANK)

SpVgg Unterhaching: Vollath - Ehlich, Pisot, Zentrich (65. J. Welzmüller), Lamby (46. Fetsch) - Mashigo, Stiefler, Westermeier (46. Schwabl), Maier (69. Porta) - Hobsch, Schmid (46. Skarlatidis) - Trainer: Wagner Reservebank: Scherger, Obermeier, Bauer, Grob

Tore: 1:0 Mashigo (39.), 2:0 Fetsch (51.), 3:0 Skarlatidis (61.), 4:0 Hobsch (64.)

Für die 1:0-Führung der SpVgg Unterhaching beim 4:0-Heimsieg sorgte Mashigo. © brouczek