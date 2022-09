SpVgg Unterhaching feiert 3:0-Sieg in Eichstätt

Von: Robert M. Frank

Die Haching-Fans tauchten mit ihren Bengalos das Stadion in Rot-Blau und sorgten damit für eine Spielunterbrechung. Das dürfte für die SpVgg noch ein Nachspiel haben. © Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching bleibt dem Tabellenführer Würzburg nach einem 3:0 (0:0)-Arbeitssieg beim VfB Eichstätt dicht auf den Fersen.

Unterhaching – SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner konnte nach dem 3:0-Erfolg vor rund 600 Zuschauern im Eichstätter Liqui-Moly-Stadion zufrieden sein. Zum einen, weil seine im defensiven Mittelfeld personell umgestellte Mannschaft eine reife Vorstellung in dem in der ersten Hälfte hart umkämpften Spiel zeigte. Zum anderen auch deshalb, weil der Tabellenzweite der Regionalliga Bayern dem zeitgleich mit 6:3 gegen den FC Augsburg II erfolgreichen Spitzenreiter Würzburger Kickers Schritt halten konnte. In der Tabelle sind die Hachinger punktgleich mit den Würzburgern weiterhin Zweiter. „Wir sind glücklich, dass wir gewonnen haben. Letztes Jahr haben wir uns gegen Eichstätt sehr schwergetan“, meinte Wagner.

Vor rund 600 Zuschauern im Eichstätter Liqui-Moly-Stadion musste die SpVgg im ersten Durchgang dem Druck der zweikampfstarken Eichstätter standhalten. Für Entlastung sorgten immer wieder gefährliche Hachinger Angriffe. So in der 23. Minute, als Hachings Torjäger Patrick Hobsch eine Flanke erhielt und nach seinem misslungenen Abschluss im Nachfassen Mitspieler Boipelo Mashigo per Kopfball am parierenden VfB-Torwart Felix Junghan scheiterte (23.). Aber auch die abstiegsbedrohten Gastgeber verbuchten Chancen. So kam nach einer Flanke von rechts Fabian Eberle vor dem Hachinger Torwart René Vollath ebenso freistehend zum Kopfball (31.) wie später Julian Kügel (41.). Beide Mal köpften die Eichstätter jedoch am Tor vorbei.

Auf der Gegenseite wurden auch noch einmal die Hachinger gefährlich. Simon Skarlatidis scheiterte zunächst bei einem Alleingang an Junghan (41.) und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte setzte Mashigo einen Freistoß aus 25 Metern ans Lattenkreuz (45.+6).

Im zweiten Durchgang halfen der SpVgg dann individuelle Fehler der Heimelf. Zunächst ging Junghan im Strafraum gegen Mathias Fetsch zu ungestüm zum Ball und brachte den Hachinger Stürmer zu Fall. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Hobsch zum 1:0 (51.). Nachdem Skarlatidis nach sehenswerter Einzelarbeit per Schlenzer zum 2:0 erhöht hatte (55.), dezimierte sich der VfB auch noch selbst indem Sebastian Graßl nach wiederholtem Foulspiel die gelb-rote Karte sah (60.).

Der Bann der Hausherren war dann in Unterzahl gebrochen. Während Eichstätt bis auf einen Pfostenschuss von Kügel (90.) bis zum Spielende nicht mehr gefährlich wurde, hatten die Gäste in Überzahl nun einfaches Spiel. Nachdem Hobsch bei seinem Kopfball im stark abwehrenden Junghan noch seinen Meister gefunden hatte (75.), feierte kurz danach Niclas Anspach mit dem 3:0 (86.) seinen ersten Treffer nach seiner über einjähriger Verletzungspause.

Hachings zweiter Sieg in Folge

Für Wagners Team war der Arbeitssieg in Eichstätt der zweite Erfolg hintereinander. Zudem bleiben die Hachinger in der laufenden Saison die stärkste Auswärtsmannschaft. „Wir wussten, dass es emotional wird und viele Zweikämpfe und zweite Bälle gibt. Wir haben es geschafft, die Emotionalität auf- und anzunehmen. Wir haben eine gute Struktur mit Ball gehabt und viele zweite Bälle für uns entscheiden können. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Ruhe und Kontrolle am Ball“, zog Wagner zufrieden Bilanz.