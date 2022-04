Haching 1:1 gegen Aschaffenburg

Von: Robert M. Frank

Teilen

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching bleibt weiterhin ungeschlagen und ist nach dem 1:1 (0:1) am Freitagabend vor 1200 Zuschauern im Unterhachinger Sportpark gegen den SV Viktoria Aschaffenburg in der Regionalliga Bayern nunmehr seit acht Partien in Serie ohne Niederlage.

Die Hachinger begannen gegen die Viktoria zunächst stark. Angreifer Daniel Hausmann scheiterte an Aschaffenburgs Torhüter Max Grün (4.), Top-Torjäger Patrick Hobsch köpfte über das Tor (5.) und Max Lamby fand ebenfalls im gut parierenden Grün seinen Meister (10.).

Nach diesen starken Anfangsminuten verloren die Hachinger etwas den Faden und leisteten sich in der Defensive viele Aussetzer. Nach einem Foul von Hachings Schlussmann Fabian Scherger an Niklas Meyer im eigenen Strafraum verwandelte Benjamin Baier den fälligen Foulelfmeter zum 1:0 für die Viktoria (13.). Meyer hätte wenig später auch das zweite Tor erzielen müssen. Nachdem ihm bei einer Fußabwehr von Scherger der Ball vor die Füße geflogen war, schoss der Aschaffenburger Angreifer im Anschluss den Nachschuss über das freie Tor (34.). Meyers Mannschaftskollegen Benedict Laverty (40.), Clay Verkaj (41.) und Felix Metzler per Kopfball trafen ebenfalls nicht ins Tor (45.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieben bei der SpVgg Großchancen wie diejenige von Boipelo Mashigo eher Mangelware (61.). Auf der Gegenseite konnte sich die Heimelf bei ihrem Torwart Scherger bedanken, der zwei Mal gegen Laverty (64.) und gegen Roberto Desch (65.) gut parierte und sein Team vor dem zweiten Gegentreffer bewahrte. Nach einem von Viktoria-Keeper Grün stark parierten Hobsch-Kopfball (65.) brachte die Hausherren dann eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung wieder zurück ins Spiel.

Nachdem der Unparteiische Marco Achmüller ein Foul an der Strafraumkante der Gäste zunächst mit einem Hachinger Freistoß geahndet hatte, entschied sich der Schiedsrichter nach Abstimmung mit seinem Linienrichter doch für einen Elfmeter für die SpVgg, den Hobsch zum 1:1 verwandelte (72.). Ein Pfostentreffer des eingewechselten Viktoria-Angreifers Nicolas Hebisch bildete dann den Abschluss der chancenreichen Partie.

SpVgg Unterhaching – Viktoria Aschaffenburg 1:1 (0:1)

SpVgg Unterhaching: Scherger - Bauer, Pisot, Oberneier, Lamby - Mashigo (86. Haimerl), Stiefler, Westermeier (80. Grob), Ehlich (66. Porta) - Hausmann (66. Schmid), Hobsch SV Viktoria Aschaffenburg: Grün - Littmann, Borger, Muhic, Cheron - Baier, Metzler - Laverty (81. Fritscher), Verkaj (85. Philipp), Desch (81. Desch) - Meyer (81. Hebisch) Tore: 0:1 Baier (13., FE), 1:1 Hobsch (72., FE) Schiedsrichter: Marco Achmüller (Würding) Gelbe Karten: - / Baier, Cheron Zuschauer: 1200