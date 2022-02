SpVgg Unterhaching gegen VfB Eichstätt LIVE: „Alles rausholen“ - Wagner-Elf will die ersten Punkte

Von: Moritz Bletzinger

Will punkten: Sandro Wagner. © Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching empfängt den VfB Eichstätt zum zweiten Spiel des Jahres. Die Gastgeber wollen jetzt punkten. Wir begleiten das Spiel im Live-Ticker.

Die SpVgg Unterhaching spielt gegen den VfB Eichstätt (Anpfiff: Freitag, 19 Uhr).

Trainer Sandro Wagner will die ersten Punkte 2022.

Josef Welzmüller und Kevin Darmstädter stehen kurzfristig doch im Kader.

Unterhaching - Für die SpVgg Unterhaching steht bereits das zweite Regionalligaspiel des Jahres an. Auf die Nachholpartie gegen Tabellenführer Bayreuth folgt jetzt das erste planmäßige Duell. Der VfB Eichstätt ist zu Gast im Sportpark. Wir sind im Live-Ticker dabei.

Die Mannschaft von Sandro Wagner geht mit einer großen Portion Optimismus ins Spiel. Die Spielvereinigung denkt gerne an die Hinrunde zurück. „Wir verbinden mit Eichstätt definitiv gute Erinnerungen“, sagt Co-Trainer Thomas Casparetti über den damaligen 2:1-Erfolg. Aber: „Jetzt spielen wir allerdings neue 90 Minuten und da wollen wir alles rausholen!“

Auch der erste Auftritt des Jahres macht den Vorstädtern Mut. Zwar unterlag die Wagner-Elf dem Tabellenführer, aber die Leistung beim knappen 1:2 gegen Bayreuth hat gepasst. Der VfB Eichstätt ist Tabellen-Elfter und liegt fünf Punkte hinter der SpVgg. Mit einem könnte Unterhaching mit dem SV Wacker auf Rang sechs gleichziehen. Die SpVgg Unterhaching hat die Saison nicht abgehakt und will das Punktekonto in der Rückrunde ohne den großen Druck noch so gut es geht füllen. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen“, sagt Torjäger Patrick Hobsch im Video-Interview.

Von den Physiotherapeuten gab es auf den letzten Drücker auch noch gute Nachrichten für Sandro Wagner. Am späten Donnerstagnachmittag gaben sie das Go für Josef Welzmüller und Kevin Darmstädter. Dennoch fallen noch einige Spieler aus: Niclas Anspach, Felix Göttlicher, Sandro Porta, Dominik Stahl und Jose Vunguidica. (moe)