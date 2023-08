SpVgg Unterhaching gegen Viktoria Köln LIVE: Bremsen die Vorstädter den Spitzenreiter?

Von: Boris Manz

Sechs Pflichtspiele, null Niederlagen. Marc Unterberger erlebt einen Traumstart bei der SpVgg Unterhaching. © Imago/Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching empfängt am vierten Spieltag der 3. Liga den FC Viktoria Köln. Beide Teams sind noch ungeschlagen. Der Live-Ticker aus dem Sportpark.

SpVgg Unterhaching – FC Viktoria Köln, Samstag, 14.00 Uhr

Nach drei Spieltagen sind beide Teams ungeschlagen in der 3. Liga . Gelingt den Vorstädtern der nächste Coup?

. Gelingt den Vorstädtern der nächste Coup? Wir begleiten die Partie im Live-Ticker aus dem Sportpark Unterhaching.

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching begeistert seit der Rückkehr in den Profi-Fußball. Nach drei Spieltagen ist der Aufsteiger noch ungeschlagen in der 3. Liga und steht dank des Überraschungssiegs über den FC Augsburg in der 2. Runde des DFB-Pokals. Am Mittwoch waren die Hachinger beim SC Freiburg II zu Gast und holten einen Punkt gegen den Vizemeister der Vorsaison. Nun wartet mit Viktoria Köln die nächste schwere Herausforderung.

SpVgg Unterhaching empfängt den Drittliga-Spitzenreiter Viktoria Köln

„Mit der Viktoria kommt eine brutal starke Mannschaft, die exzellent gestartet ist. Wir freuen uns darauf“, sagt Hachings Kapitän Josef Welzmüller und warnt vor dem dritten Spiel innerhalb von sieben Tagen: „Die englische Woche ist brutal hart. Gerade für so ältere Spieler wie mich.“

Dass die Vorstädter ein enormes Pensum abspulen können, haben sie in der vergangenen Saison bereits bewiesen. Gegen Viktoria Köln muss nun aber wieder alles stimmen.

Die Kölner und die Hachinger teilen ein paar Gemeinsamkeiten. Beide Teams warfen einen Bundesligisten aus dem DFB-Pokal und sind in der 3. Liga noch ungeschlagen. Vor zwei Wochen besiegten die Domstädter den SV Werder Bremen dank eines Last-Minute-Treffers von Donny Bogicevic.

3. Liga: SpVgg Unterhaching gegen Viktoria Köln im Live-Ticker

Abseits des Platzes sorgte in der vergangenen Woche die DFB-Strafe für Marc Unterberger für Aufsehen. Der junge Coach hat bisher gezeigt, wohin er die Spielvereinigung führen kann. Und auch er sieht Gemeinsamkeiten. „Viktoria Köln ist ein ähnlicher Verein wie wir. Ein kleiner Verein mit einem familiären Zusammenhalt“, sagt der 34-Jährige auf Pressekonferenz vor dem Spiel: „Das wird für uns eine große Herausforderung.“

Gelingt ihm gegen Köln der nächste Erfolg, hätte er einmal mehr bewiesen, dass er der richtige für den Job ist. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Alpenbauer Sportpark in Unterhaching. (btfm)